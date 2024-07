Le basket arrive dans Nintendo Switch Sports ce 10 juillet

Préparez-vous à entrer sur le terrain : le basketball arrive mercredi 10/07 dans #NintendoSwitchSports via une mise à jour gratuite ! pic.twitter.com/k90Ynfe72j — Nintendo France (@NintendoFrance) July 8, 2024

Annoncé lors du dernier Nintendo, le basket arrive dans Nintendo switch Sports pour les vacances. Et c'est sur les réseaux sociaux que Nintendo a partagé la nouvelle, d'abord auprès des joueurs américains :Une bande-annonce nous permet de découvrir ce nouveau sport de la compilation Switch qui veut marcher dans l'ombre de Wii Sports :Ce sport nous proposera de retrouver 3 modes : un mode deux contre deux, un concours de paniers à 3 points et un mode "Five Streak Battle" jouables à 4.Fans de basket, ne manquez pas de nous indiquer en commentaire ce que vous pensez de ce nouvel ajout à Nintendo Switch Sports.On ne cherche pas trop à comprendre pourquoi Nintendo a attendu deux ans pour nous proposer ce nouveau sport dans sa compilation, sortie en effet le 29 avril 2022, mais on prend... non sans oublier que dans Wii Sports , le basket était dès le lancement du jeu disponible parmi les sports disponibles. De plus, on avait pu voir dans le code du jeu que le basket était prévu dès la sortie du jeu ...Il faut parfois savoir donner du temps au temps, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'arrivée du mode multijoueur en ligne dans Super Mario Party ... plus de trois ans après sa sortie !