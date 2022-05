Test de Nintendo Switch Sport : on retourne dans l'arène !

Six sports dans un seul salon ?

Ok, le détail des sports c’est bien, mais comment c’est exactement ?

Des points, des bonus, de la customisation

Au programme de ce Nintendo Switch Sport, on compte six activités : volley-ball, badminton, football, chambara et tennis. Le jeu propose directement trois modes de jeu : jouer avec le monde entier, jouer en mode local, ou jouer avec des amis (de 1 à 2 joueurs, en ligne). La première fois que vous jouez, vous aurez la possibilité de créer votre personnage. A vous de choisir entre un avatar cartoon ou de reprendre le design des Mii de la grande époque. Dans tous les cas, tout sera encore plus personnalisable par la suite. Ce premier choix vous donne un visage et vous permet de vous lancer une première fois dans les sports disponibles.La jouabilité des différents sports est relativement semblable à son aîné : à un ou deux joycons en main, vous devez donner des coups avec la manette (n’oubliez pas votre dragonne !) pour effectuer les différentes actions. En volley-ball, vous tenez la manette serrée entre vos deux mains, comme pour faire une manchette, ou au contraire au-dessus de votre tête pour faire une passe. Les mouvements sont relativement fidèles à ce qui pourrait être nécessaire lors de la pratique du sport en question. Cependant, pour celui-ci en particulier, on constate rapidement un certain manque de précision qui rend certaines actions (la manchette en premier) plutôt délicates.Le tennis et le badminton reprennent le même type de mécanique de jeu. Votre joycon est le manche de la manette. Pour le badminton vous agitez plus votre main de haut en bas, tandis que pour le tennis, ce sera plutôt de gauche à droite. Dans les deux sports, vous avez la possibilité de donner des effets à votre balle/volant en fonction de comment vous tenez la manette. Il est recommandé de la recentrer (en appuyant simplement sur X en pointant le centre de votre écran) par moment. En effet, puisqu’il suffit simplement de tourner le poignet pour donner ces effets, il suffit parfois d’un relâchement ou d’un changement de position pour que toutes vos frappes soient désaxées ou mal réglées. La manipulation prend une demi-seconde, mais permet de pallier aux mouvements très humains des joueurs. Quelle vraie différence existe-t-il entre badminton et tennis ? Et bien cela tient principalement au nombre de joueurs : au tennis, vous serez deux contre deux, ce qui rend possible le jeu de 2 à 4 joueurs. Au badminton, ce sera exclusivement 1 contre 1.Le bowling est l’un des sports qui possède le plus de spécificités et de modes. Pour y jouer, il faut mimer le geste de lancer la boule (main en l’air au niveau de la poitrine, puis vers l’arrière et enfin vers l’avant, tout en conservant le bouton ZR appuyé). Comme pour le tennis et le bad’, vous pouvez donner un effet à votre boule en tournant votre poignet. Le principe est le même qu’au bowling « dans la vraie vie » : faire tomber le plus de quilles. Mais ce n’est pas tout ! Le mode Piste spéciale inclut des éléments sur la piste qui viennent vous déranger (obstacles, trous, etc). De quoi rendre vos parties plus étonnantes, funs ou simplement ajouter du suspense. Online, le jeu est éliminatoire. Vous êtes 16, la première manche se joue en trois pistes (donc deux lancées à chaque fois, sauf si vous faites un strike), à la suite desquelles les huit joueurs en bas du classement sont éliminés. Et ainsi de suite, sur quatre manches. A vous de faire le meilleur score pour vous hisser en haut du tableau.Le chambara, qu’est-ce que c’est ? Et bien c’est ni plus, ni moins qu’un combat de sabre. Vous avez le choix entre un sabre classique, un sabre à énergie (non pas un sabre laser, dommage !) et un double sabre (à deux manettes donc). Beaucoup plus technique que les autres jeux, le chambara possède un très grand nombre de coups possibles : vertical, horizontal, en diagonal. A vous de parer en faisant l’exact opposé du coup qui vous est porté. Avec le sabre à énergie, chaque parade augmente la jauge incluse dans votre arme pour que vous puissiez déchaîner une attaque spéciale une fois celle-ci remplie. Le but est ensuite de faire sortir votre adversaire de la zone de jeu et de le faire tomber dans l’eau.Dernier jeu, le football. Celui-ci se joue à deux joycons. Celui de droite vous permet de frapper le ballon en bougeant la manette, tandis que vous vous dirigez avec le joystick du joycon gauche. Les parties s'enchaînent et ne se ressemblent pas : plusieurs modes de jeux sont disponibles, comme 1vs1 ou 4vs4. L’arène fait assez penser à un Rocket League version Switch : le ballon gigantesque, le terrain doté de « murs » où le ballon rebondit, et même certains comportements de celui-ci ou l’animation des buts.C’est aussi ce sport qui nécessite la fameuse sangle incluse dans la boite, mais uniquement pour les tirs au but. Ceux-ci sont optionnels, et vous pouvez totalement passer de nombreuses heures à jouer sans en avoir l’utilité. Pour les tirs au but, encore une fois, il faut mimer un tir avec votre jambe (et donc de faire attention à votre environnement). A noter que la sangle est identique à celle du Ring Fit, donc que celle-ci peut aussi être utilisée si vous souhaitez acheter le jeu en dématérialisé. Il est aussi indiqué sur le site Nintendo qu’une « mise à jour gratuite, disponible cet été, ajoutera la possibilité de disputer des matchs en utilisant la sangle de jambe ». On a hâte de voir ce que ça peut donner.Nintendo Switch Sport est un bon jeu, plaisant, qui parvient à utiliser certaines spécificités des joycons. Dans le prolongement d’un Ring Fit, mais nettement moins physique, la jouabilité de Switch Sport est plutôt bien calibrée. On retiendra surtout la possibilité de recentrer la manette grâce au bouton X, et ce à n’importe quel moment, ce qui permet de pallier aux mouvements involontaires des joueurs, des potentiels soucis de la manette. Ce recalibrage ne prend qu’une seconde, ne met pas le jeu sur pause et permet de profiter au maximum de l’expérience.Concernant le reste, le principal défaut (pas surprenant si l’on a déjà joué à Wii Sport) réside dans le gameplay en lui-même. Il est par exemple facile de gagner un match de tennis en secouant compulsivement le joycon sans rime ni raison. Ou encore de jouer bien assis dans son fauteuil puisque l’utilisation de la sangle de jambe est anecdotique. Ce dernier point est cependant à la fois un avantage et un inconvénient. Il est un problème si vous souhaitez voir en Switch Sport un jeu de sport physique, pour faire votre activité quotidienne. L’aspect renforcement musculaire est principalement centré sur votre bras directeur. L’avantage de pouvoir y jouer caler dans son fauteuil est son accessibilité : Switch Sport devient alors un jeu multijoueur accessible au plus grand nombre même si vous avez des soucis de mobilité, ou autres problèmes physiques.Mais le véritable but de Switch Sport, c’est avant tout le fun et le multijoueur. Le jeu est d’ailleurs centré sur cela : en mettant le mode online en premier choix dans le menu, en vous permettant de gagner des points uniquement en multi, ou simplement en ne mettant dans les sports que des jeux qui se jouent à plusieurs, avec au moins un adversaire.Switch Sport est tourné vers le fun et l’amusement. Chaque partie vous permet de gagner un certain nombre de points. À la fin d’un match, vous obtenez donc entre 30 et 40 points de base, auxquels s’ajoutent différents multiplicateurs bonus en fonction de ce qu’il s’est passé pendant votre partie (si vous avez gagnez, si vous avez marqué un certain nombre de points, si vous avez effectué telle ou telle action, etc.). Tous les 100 points, vous pouvez sélectionner une fiche d’items à tenter de récupérer afin de customiser votre avatar. Cela fonctionne sur un système de gatcha classique jusqu’à ce que vous obteniez toutes les personnalisations d’une fiche. Celles-ci changent toutes les semaines ou tous les quinze jours, selon. De quoi vous donnez envie de revenir faire quelques parties de temps à autres pour essayer de récupérer cet émoji ou ce chapeau qui vous ira à ravir !Le système de points n’est cependant pas un système de niveaux. Dans Switch Sport, il n’existe que des ligues « pro » auxquelles vous aurez accès après un certain nombre de parties/victoires dans un sport. Rien ne change au bon déroulement du jeu lorsque vous êtes dans ces ligues : la seule chose qui varie, ce sera votre rang, qui augmentera plus ou moins après chaque match. Globalement, au bowling par exemple, vous vous retrouvez avec des joueurs du même rang. Mais le côté aléatoire du gameplay (puisque dépendant uniquement de vos mouvements, de votre manette et moins d’une véritable technicité) fait que l’on est rarement face à des joueurs contre lesquels on ne peut rien. Ou alors, vous allez perdre par 7-0 ce match de tennis, mais gagner le suivant par 7-0 à votre tour. Il y a un côté assez aléatoire dans les victoires, ce qui rend le jeu moins compétitif et plus amusant.