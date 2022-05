Test de The Serpent Rogue : Les aventures d’un botaniste

Un monde corrompu

Serpent Rogue-like ?

Une pincée de ceci, une autre de cela… et boum !

Dans un premier temps, faisons un point sur l’intrigue. Celle-ci se déroule dans un monde sombre, où une brume mortelle envahit rapidement tout. Vous jouez un Gardien, grande silhouette dans un long manteau marron, un masque de peste sur le visage. Votre but ? Et bien vous occupez de la brume, du moins, c’est ce que vous pensez au début. Est-ce vraiment totalement le cas ? Ce sera à vous de le découvrir.The Serpent Rogue s’illustre par un gameplay exigeant, une expérience de jeu relativement hors des sentiers battus et une invitation à faire vos propres tests. L’idée est la suivante : vous débarquez sans rien. Votre unique possession est un laboratoire portable, qui vous permettra de crafter des potions un peu n’importe où, ou même d’étudier ce que vous récolterez. Au fond, The Serpent Rogue met en scène la recherche : on récupère, on analyse et enfin on essaie de les combiner avec d’autres pour créer potions, repas et autres onguents. Votre botaniste va explorer le monde, et beaucoup fuir les ennemis, mais aussi périr sous leurs griffes.Oui et non. Si The Serpent Rogue comporte quelques mécaniques qui peuvent y faire penser, nous ne sommes pas ici dans un cycle d’apprentissage. Lorsque vous mourrez, le contenu de votre inventaire reste sur place. Si vous mourrez encore sans l’avoir récupéré, il disparaît au profit du nouvel inventaire tombé avec vous. Le jeu est définitivement exigeant : les ennemis ne vous laissent que peu de chance et il faudra gérer de très nombreux paramètres.En effet, The Serpent Rogue met à votre disposition de très nombreux éléments de gestion. D’abord, le poids de votre inventaire : le surveiller devient essentiel lorsque vous vous rendez compte qu’une fois trop lourd vos déplacements en pâtissent. Ensuite, la jauge d’endurance, qui s’étiole au fur et à mesure que le temps passe et qui, une fois vide, vous prive de certaines actions, devenues indisponibles. La faim aura le même effet sur vous, quitte à vous affaiblir d’autant plus lorsqu’elle se fait trop sentir. Vos points de vie ne seront alors pas votre préoccupation première, à partir du moment où vous parvenez à esquiver les ennemis. Car le jeu est vraiment centré sur le côté récolte et réalisation de potions. Celles-ci ont de multiples propriétés… si tant est que vous parvenez à les crafter !The Serpent Rogue est une véritable expérience, tant narrative qu’au niveau de sa jouabilité. Côté scénario, vous êtes lâché dans cet univers sans beaucoup d’explications. Vous êtes seul avec vos questionnements (nombreux) et vos explorations (nombreuses mais délicates) dans un environnement franchement hostile. Pour apprécier l’expérience de jeu, il faut aimer les jeux un peu cryptiques, mais qui laissent une grande place à votre propre interprétation des choses.Côté gameplay, l’accent est mis sur la récolte et la création de potions. Celles-ci peuvent être utilisées à but défensif ou offensif, pour des soins, ou pour tout autre chose. A l’image du scénario, le jeu vous laisse une très grande liberté. Le tutoriel est très mince, ne vous montre pas tout, et vous laisse explorer et expérimenter. Rapidement, on en vient à tester les différentes combinaisons entre les ingrédients à disposition, quitte à rater un bon nombre de repas, potions et autres choses. Avant de les utiliser, vous devrez cependant les analyser. Et pour cela, récolter un certain nombre de chaque item pour approfondir votre analyse. Ce n’est qu’à partir de là que vous pourrez les utiliser. Loin de ralentir votre progression, ce système vous pousse à explorer toujours plus loin, à entrer dans les terres hostiles et même à utiliser votre laboratoire portable.Le menu permet d’accéder aux différentes quêtes que vous obtenez au fur et à mesure, parfois juste en récoltant telle plante ou en interagissant avec tel élément du décor. Elles sont le plus souvent centrées sur la recherche, la création de potions ou encore l’analyse de certains monstres ou personnages. Accentuant d’autant le principe du jeu. L’univers est vaste, et le monde de The Serpent Rogue encore plus : en plus de toutes ses spécificités, vous pouvez aussi chercher de quoi nourrir certains animaux, capturer/sympathiser avec certaines créatures et les aider. De quoi ajouter encore à la liste des choses faisables dans le jeu. Du côté du gameplay, il s’agit d’un jeu d’action aventure : les coups sont à porter en temps réel et vous pouvez très bien vous faire courser par un ennemi sur une grande partie de la carte en cas de fuite.Cependant, The Serpent Rogue se veut un univers aussi ouvert que surprenant. Libre à vous de crafter une épée, un bâton ou une hache afin de taper de façon plus classique vos adversaires. À ce niveau-là, on sent pourtant que le jeu n’est pas forcément construit de la sorte : un léger retard dans les attaques et les parades rend le gameplay des combats armés plus délicat au début, moins facile à prendre en main.