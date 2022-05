Test de Get Packed : Couch Chaos : Ne leur confiez pas votre déménagement !

Get Packed Couch Chaos | Nintendo Switch Announce Teaser 27/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

« Lorsqu’une société d’exploitation de sel avide de profit s’installe à Ditchlington, c’est à Last Ditch Removals que revient la tâche ingrate d’expulser les habitants. Prise par le temps et sans aucune prudence, votre équipe de déménagement hétéroclite se dépêche de reloger la ville tout entière… en laissant derrière elle une traînée de destruction, d’explosions et de meubles en miettes ! »

Oubliez toute notion de subtilité : ici on envoie du pâté !

Attention Francis, j'crois que ça passe PAAAAAS !

Qui sera le PIRE employé du mois dans cette équipe de bras cassés ?

Le pitch est relativement simple, jugez plutôt :Pensé de A à Z pour être joué en coop locale jusqu’à 4, Get Packed: Couch Chaos est une édition enrichie du jeu de base, avec par exemple l'ajout de mini jeux (sympathiques), un mode Time Attack ou encore un mode Versus.La base du jeu reste évidemment la même : mener à bien des déménagements aussi fous et délirants les uns que les autres, en essayant (ou pas) de casser le moins d’objets possible !Autant vous le dire tout de suite, les amateurs des jeux de ce type, adorateurs d’ Overcooked et consorts, devraient rapidement jeter leur dévolu sur le nouveau venu. D’ailleurs, les inspirations sont légion et aident les habitués à se sentir comme à la maison. Il est d'ailleurs rapide à prendre le jeu en main.Les mécaniques sont plus ou moins identiques : vous enchaînez des niveaux, d'abord aisés puis de plus en plus complexes, mais aussi et surtout de plus en plus loufoques, et devez atteindre un score minimum (les fameuses étoiles) pour espérer débloquer le niveau suivant. C’est simple, efficace… Et terriblement drôle !Si le concept de base est enfantin ( mettre des meubles, objets et autres cartons dans le camion), la réalisation va vite se transformer en un joyeux foutoir ! D’une part, la physique du jeu et sa maniabilité favorisent les « accidents ». Loin d’être un problème, cela rend simplement le jeu encore plus amusant.De plus, charger le camion et en ressortir sans tout casser relève parfois de l’exploit, alors que vous êtes pris par le temps et devez gérer les différentes rotations dudit camion. Le stress est tel que vous préfèrerez parfois partir avec le camion et les meubles pour éviter les problèmes… Au risque de perdre pas mal de temps ! A savoir que vous pouvez globalement TOUT embarquer. Libre à vous de démonter les objets volumineux ou de tenter le tout pour le tout (déménager…une VOITURE ?). Evidemment, plus les objets sont complexes à déplacer, plus la récompense liée est élevée. De même, plus l'objet est important, plus le briser risque de vous coûter cher.Vous avez donc compris, vous devez dans un temps donné, déménager un maximum de meubles et objets en vous focalisant particulièrement sur certains items essentiels demandés par les clients, et le tout sans casser trop d’objets sans quoi votre chiffre d’affaires risque de vite s’effondrer.Le rythme est assez frénétique, les niveaux sont variés et vous proposent des obstacles parfois complètement farfelus : course de chariots élévateurs, automobilistes peu scrupuleux, fantômes revanchards ou agents de sécurité zélés, etc. Il y en aura pour tous les goûts! Sachez en outre, qu'il est très facile pour votre personnage, s'il s'est pris un mauvais coup, de se retrouver KO sur place pendant de précieuses secondes avant de reprendre ses esprits.Au final, n'allez pas croire que le jeu est simple : sous ses airs mignons, il y a du challenge et obtenir les trois étoiles risque de vous demander quelques essais ! D'ailleurs, il est possible dans les paramètres de rendre le jeu un peu plus facile pour les débutants, par exemple en ralentissant la vitesse des voitures qui passent, ou encore en désactivant les KO de vos personnages. Mais bon, c'est forcément moins drôle comme ça ! Regarder vos amis KO et leur crier dessus car ils ne font pas assez attention, c'est quand même BEAUCOUP PLUS MARRANT !D’ailleurs, pour continuer à semer la zizanie entre les joueurs, le jeu en rajoute une couche à chaque fin de niveau : employé du mois, badges en tous genres, tout est prévu pour semer la discorde au sein de l'équipe !On saluera une partie technique dans l'ensemble bien maîtrisée : accessibilité enfantine, temps de chargement raisonnables, menus clairs et intuitifs, graphismes colorés, lisibles, sans chichis mais agréables, le package est de qualité. En outre, les personnages et autres bonus à débloquer, les mini jeux qui prolongent la durée de vie ou les modes de jeu alternatifs renforcent la sensation qu'on en a pour son argent. La durée de vie du jeu s'en ressent, avec un contenu apte à vous faire passer quelques bonnes soirées entre amis et à ressortir le jeu de temps en temps.Même l’histoire, certes plutôt basique, arbore un second degré et un cynisme assez rafraîchissant. Encore un bon point !Nous avons en revanche eu quelques petits problèmes de sauvegarde… Qu’on espère temporaires.Evidemment, la comparaison avec Overcooked, même si elle est inévitable, risque de tourner court : Get Packed s’en approche toutefois en termes de fun, mais reste malgré tout un peu plus répétitif, moins innovant... Et donc moins incontournable. Malgré tout, vous avez l’assurance de passer un très bon moment sur ce Get Packed : Couch Chaos et auriez vraiment tort de ne pas lui donner sa chance : à seulement 11.99 €, vous ne devriez franchement pas regretter l’investissement !Cela étant dit, nombreux d'entre vous peuvent faire l'analogie avec Moving Out. Cependant, de façon très subjective, nous a trouvé Get Packed : Couch Chaos beaucoup plus fun, dans le sens beaucoup où il y a beaucoup d'option pour foutre joyeusement le bazar.