Pokémon Sleep aurait atteint 100 millions de dollars de revenus en un an

L'application Pokémon Sleep aurait rapporté 100 millions de dollars de revenus lors de sa première année, principalement grâce aux utilisateurs japonais. Cette performance financière surprenante mérite qu'on s'y attarde.Pokémon Sleep, l'application de suivi du sommeil permettant d'attraper des Pokémon en dormant, a atteint des revenus impressionnants lors de sa première année de lancement, selon les données d'AppMagic publiées par PocketGamer.Biz.Depuis son lancement le 17 juillet 2023, la majorité des revenus provient du Japon, où les utilisateurs ont dépensé environ 73 millions de dollars, soit 73 % des revenus totaux. Les utilisateurs américains suivent avec 17 millions de dollars, tandis que ceux de Taïwan ont contribué à hauteur de 4 millions de dollars.Les événements spéciaux dans l'application, comme l'événement Raikou Research révélé lors du Pokémon Presents de février 2024 ou les célébrations saisonnières, ont fortement stimulé les dépenses in-app. L'événement des Fêtes de 2023 a été particulièrement lucratif, rapportant à lui seul 4 millions de dollars en une semaine.Pokémon Sleep a enregistré environ 9,8 millions de téléchargements en un an, avec 44 % de ces téléchargements provenant du Japon. L'Amérique du Nord arrive en deuxième position avec 17 %, suivie de Taïwan avec 7 %.Bien que ces chiffres soient inférieurs aux revenus annuels d'un milliard de dollars générés par Pokémon GO, ils restent remarquables pour une application de suivi du sommeil. Pokémon Sleep a su captiver une audience large et engagée malgré un gameplay très différent de celui de Pokémon GO.Sources : PocketGamer.Biz via NintendoLife