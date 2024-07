Dragon Ball Z Kakarot revient avec un nouveau DLC

Fort d’une communauté solide et d’une actualité alimentée régulièrement par Cyberconnect et Namco Bandai, le jeu Dragon Ball Z Kakarot confirme son succès 4 ans après sa sortie. Alors qu’il y a quelques jours nous apprenions que Dragon Ball Z Kakarot s’était écoulé à 8 millions d’exemplaires dans le monde, la sortie d’un 7e et nouveau DLC de la licence se fait ressentir.En effet, une récente mis à jour de Dragon Ball Z Kakarot a attiré notre attention dans le code du jeu. Comme vous pouvez le constater deux variables issues du code de la dernière mise à jour ci-dessous portent la valeur ‘DragonBall Daima’ :Le dernier DLC sorti en février dernier intitulé Goku’s Next Journey et cette potentielle suite démontrent que le jeu n’a pas dit son dernier mot. Le précédent DLC ayant clôturé le deuxième season pass, il y a fort à parier que le DLC porté Dragon Ball Daima s’inscrirait dans le commencement d’un troisième season pass.A l’heure ou l’actualité est brulante pour la licence DragonBall et pour fêter les 40 ans de la sortie du manga Dragon Ball dans le Weekly Shonen Jump, les fans de Sangoku sont gâtés. Une ressortie du manga en couleur par Glénat, l’annonce de ce nouveau DLC ainsi que les sorties simultanées d’un nouveau jeu DragonBall Sparking zero (pas encore annoncé sur Nintendo Switch) ainsi que l’annonce de la nouvelle série Dragon Ball Daima pour octobre, nous sommes ravis que la licence n’ait pas pris une seule ride !Source : dragonballsuper-france.fr