Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope gratuit pour les abonnés au Switch Online du 8 au 14 juillet !

La firme de Kyoto a confirmé il y a quelques heures que le prochain jeu à l’essai pour les abonnés au Nintendo Switch Online serait l’excellent Mario + Les Lapins Crétins : Sparks of Hope. La dernière production d’Ubisoft Milan est disponible à partir d’aujourd’hui, 8 juillet, et ce pendant une semaine.Vous aurez de ce fait accès au jeu dans son intégralité et ce peu importe votre abonnement, premium ou basique. Lequel jeu est disponible au prix de 59,99€ sur le Nintendo eShop si vous souhaitez vous le procurer définitivement.Ce tactical RPG à l’humour bien prononcé allie à la perfection exploration et combats intenses. Dans cette aventure spatiale, Mario et ses acolytes doivent sauver la galaxie de la menace Cursa, une raie manta géante, mais également sauver Lapin Peach, un air de déjà vu non ? Pour en savoir plus sur le jeu, je vous invite à lire notre test fait maison En ce qui concerne cette stratégie de jeu à l’essai, cela fait malheureusement écho aux ventes plutôt décevantes du titre. Ce dernier s’étant vendu à environ 3 millions d’exemplaires, il n’avait pas rencontré le succès escompté. Ce qui est bien en deçà de son prédécesseur, Kingdom Battle, qui avait dépassé les 10 millions d’exemplaires. Ce coup de projecteur sur le jeu semble bien être une opération séduction pour ceux qui n’auraient pas encore craqué pour le titre. En espérant que cela fonctionne…Source : My Nintendo News