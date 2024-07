F-Zero 99 passe en version 1.4.0

F-Zero 99 fait le plein de nouveau contenu, et ce sans que vous n’ayez à débourser le moindre centime ! La mise à jour 1.4.0 propose aux abonnés du Nintendo Switch Online un nouvel évènement de festival (inclant des versions festives des circuits), un classement d’évènement séparé, des changements en termes de jouabilité, et plus encore.Mais la nouvelle la plus enthousiasmante est l’arrivée de pilotes iconiques de la saga tels que Captain Falcon, Samurai Goroh, Pico ou encore Dr. Stewart, lesquels « Rivaux vedettes » seront contrôlés par la console.A noter également l’ajout d’émoticônes avec cette mise à jour. Pour les afficher à l’écran, essayez de maintenir le bouton L ou R enfoncé tout en appuyant sur le bouton A, B, X ou Y en début de course (ou en mode spectateur).Il est d’ailleurs bien probable que votre jeu se soit automatiquement mis à jour, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Pour ce faire, il vous faudra simplement sélectionner l'icône du jeu dans le menu HOME, appuyer sur le bouton +, et sélectionner Mettre à jour.Pour ceux qui n’auraient pas encore franchi le pas, F-Zero 99 est un jeu de course futuriste réservé exclusivement aux abonnés Nintendo Switch Online. Dans ce dernier, 99 joueurs se font face avec pour unique but d’être le 1er à franchir la ligne d’arrivée. Du fun et du challenge garanti ! Saluée dans l’ensemble par la critique et par les joueurs, cette réadaptation de la série légendaire de Nintendo semble encore avoir de beaux jours devant elle, près d’an après sa sortie.Sources : Nintendo