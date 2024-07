Battlefield Waltz : un jeu de drague arrive pour la première fois en Occident sur Switch

Qu'est-ce qu'un jeu otome ?

Le jeu Battlefield Waltz fera ses débuts en Amérique du Nord et en Europe sur Nintendo Switch en 2025. Ce jeu qui appartient au genre otome proposera aux fans l'opportunité de découvrir ce joyau caché, enfin localisé officiellement pour ces régions.Un jeu otome est un type de jeu vidéo qui se concentre principalement sur le développement de relations romantiques, généralement destiné à un public féminin. En France, on parle aussi de "Jeu de drague", ce qui veut tout dire quant au but du jeu !Ces jeux sont trahis par leur scénario construit autour d'amourettes entre les personnages non-jouables qui accompagnent le héros dans son histoire. Très souvent, le héros est en fait une héroïne et la fin du jeu va être adaptée en fonction des choix faits par le joueur au cours de l'évolution du scénario.Les jeux otomes sont généralement présentés sous forme de visual novel, ou roman graphique, avec des graphismes proches des mangas. Sur Nintendo Switch, de nombreux jeux otome sont déjà disponibles, comme Code: Realize ~Guardian of Rebirth~, Café Enchanté ou encore Collar x Malice et Amnesia: Memories.La bande-annonce d'annonce de Battlefield Waltz présente l'héroïne, Lan, la Vierge de l'Épée Maudite, ainsi que les principaux personnages romantiques. Formée au combat aux côtés de guerriers d'élite et d'amants compatissants, Lan doit faire face à une tragédie qui lui confère un nouveau pouvoir – celui de l'Épée Maudite. Elle doit désormais forger de nouveaux liens dans sa quête pour trouver sa place.Dans Battlefield Waltz, Lan perd tout en une seule journée : son village et, pire encore, son père. En contrepartie, elle acquiert un pouvoir immense... mais maudit. Pour protéger ceux qu'elle aime, elle doit vivre sur le champ de bataille, intégrant l'académie militaire ultra-nationaliste Nirvana, où jeunes hommes et femmes excelling en combat se rassemblent pour s'affronter et affiner leurs compétences.Sorti initialement au Japon sur PS Vita en 2014, les fans occidentaux peuvent enfin vivre le parcours de Lan, la Vierge de l'Épée Maudite, sur Nintendo Switch.Grâce à l'exploration de la carte, les joueurs peuvent librement explorer deux cartes : la Frontière de la Capitale Royale et l'école de Nirvana, où Lan peut interagir avec les personnages et découvrir des informations exclusives.Chroniques de la Vierge de l'Épée Maudite : Le mode Chronique permet de suivre votre progression actuelle, de noter les chemins manquants, de revenir en arrière pour trouver toutes les fins ou simplement de rejouer vos scènes préférées.Après avoir rencontré certaines conditions en jeu, vous accédez aux Mémoires Anciennes, un livre incrusté de gemmes qui s'illuminent à chaque bonne fin atteinte. Débloquez toutes les bonnes fins pour découvrir les mémoires anciennes cachées dans l'épée magique.Les fans peuvent bientôt précommander Battlefield Waltz auprès des détaillants. Consultez le site officiel pour ne pas manquer l'ouverture des précommandes des éditions physiques du jeu.Les éditions limitées seront disponibles exclusivement via les boutiques en ligne IFI NA et européenne. Les détails sur les contenus de l'édition limitée, ainsi que la date de précommande, seront révélés prochainement. Les acheteurs des éditions Standard ou Limitées via les boutiques en ligne IFI recevront également une carte à collectionner exclusive.Source : Communiqué de presse