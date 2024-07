9 R.I.P. : nouvelle bande-annonce et de sacrées éditions limitées dévoilées

9 R.I.P. | Promo Trailer | Nintendo Switch™ Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les atout du jeu

Over Our Dead Bodies : Explorez des histoires de fantômes scolaires et des légendes urbaines dans un mélange unique de romance et d'horreur.

Nightmare on Otome Street : Découvrez une école hantée où des meurtres horribles ont eu lieu et où les fantômes rôdent.

Insane in the Membrane : Vos choix affecteront non seulement vos relations, mais aussi votre état mental.

Drop Dead Gorgeous : Profitez de visuels époustouflants créés par Yuuya, l'artiste adoré de Cupid Parasite.

9 R.I.P. est un visual novel surnaturel édité par Idea Factory International. Le jeu se prépare à faire son arrivée sur Nintendo Switch dans les mois à venir, avec des éditions physiques et numériques.L’éditeur vient de dévoiler une bande-annonce qui promet de nous plonger dans les premiers éléments d'une aventure pas comme les autres, à travers des lieux intrigants :Cette bande-annonce présente les différents lieux que les joueurs exploreront ainsi que les potentielles romances qu'ils pourront vivre. Eh oui, 9 R.I.P est un jeu mêle habilement horreur et romance.L'intrigue de 9 R.I.P. nous plonge dans un monde où les légendes urbaines et les histoires de fantômes prennent vie. Misa Isshiki, une lycéenne en proie à l'anxiété, entend une voix mystérieuse qui lui propose de trouver sa voie. C'est alors que des événements étranges commencent à se produire autour d'elle.L'édition limitée de 9 R.I.P. inclut une multitude de goodies exclusifs :D'autres détails, comme la date de précommande et le prix, seront révélés ultérieurement. Si cette édition limitée de 9 R.I.P. vous intéresse, vous pouvez vous pré-enregistrer sur le site de Idea Factory International dès maintenant.En plus de l'édition standard et limitée, deux éditions spéciales seront disponibles sur les boutiques en ligne européennes d'IFI :On le dit souvent, mais un bon communiqué de presse essaie de nous convaincre de la qualité d'un jeu avec ses caractéristiques clés que voici :Le jeu sera disponible en versions physique et numérique sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'année 2024. Le scénario du jeu et le soin apporté aux éditions collector, Day One Edition et Aroma Edition sont-ils de nature à vous convaincre de vous laisser tenter ?Source : Communiqué de presse