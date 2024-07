News The Legend of Zelda (saga)

[Détente] Quand sa passion pour Zelda et le chocolat deviennent un fabuleux sujet de fin d'étude

Quand on est fan de Zelda, il n'est pas toujours évident de concilier passion et travail. Et pourtant, une fan de la franchise a relevé le pari et a produit une fantastique Master Sword 100% cacao pour la fin de son apprentissage en chocolaterie.