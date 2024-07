The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II sortira début 2025

Trails through Daybreak II - Announcement Trailer (Nintendo Switch, PS4, PS5, PC) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un nouveau chapitre dans la République de Calvard

Intrigue captivante : Une nouvelle enquête autour d'une bête écarlate et des meurtres qui perturbent la République de Calvard. Ce jeu de rôle, développé par Nihon Falcom Corporation, est conçu pour un joueur et est classifié PEGI 18.

Personnages diversifiés : Présence de nouveaux personnages et de figures connues de la série, enrichissant ainsi le récit et les interactions.

Gameplay immersif : Mécaniques de jeu enrichies et univers détaillé propre à la série The Legend of Heroes.

NIS America, Inc. a annoncé la sortie de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II pour début 2025. Cette suite sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.Le jeu reprend après les événements de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, où une série de meurtres brutaux déclenche une nouvelle fois des bouleversements dans la République de Calvard.La bande-annonce du jeu est disponible :La République de Calvard, qui avait retrouvé une certaine paix après la disparition de l'organisation mafieuse Almata, est à nouveau plongée dans le chaos. Une série de meurtres impliquant une bête écarlate mystérieuse suscite l'inquiétude et la mobilisation de diverses factions. Certaines cherchent à rétablir l'ordre, tandis que d'autres tentent de tirer profit de la situation.Le spriggan Van Arkride, personnage principal de ce RPG, est sollicité par un visiteur inattendu pour enquêter sur ces meurtres. Le jeu promet de dévoiler les secrets derrière ces événements tragiques et de révéler les motivations des coupables. Les joueurs rencontreront de nouveaux personnages et retrouveront des visages familiers, ajoutant de la profondeur à l'intrigue. Trails Through Daybreak II offrira des voix en anglais et en japonais, avec des sous-titres en anglais, pour immerger pleinement les joueurs dans l'histoire.Comme tout bon communiqué de presse qui se respecte, on ne manque pas de nous rappeler les caractéristiques principales du jeu :Les amateurs de RPG pourront découvrir cette nouvelle aventure dès début 2025 sur toutes les machines, dont la Nintendo Switch. On attend plus d'informations seront communiquées à l'approche de la date de sortie.