Deux éditions physiques dont une collector pour Beyond Good & Evil: 20th anniversary edition

Re-embark on this epic adventure in up to 4K 60 fps with improved graphics and audio, a new speedrun mode, updated achievements, and an exclusive anniversary gallery.



Pre-orders for physical editions of Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition launch next Friday, July 12th! pic.twitter.com/ps2biA3pem — Limited Run Games (@LimitedRunGames) July 5, 2024

Now, snap a peek at our Collector's Edition



Includes a double-sided poster, a set of instant photo art prints, an art book, and other touches that make it the ultimate set for Beyond Good & Evil fans.



Preview and wishlist today: https://t.co/tg12vlTUuh pic.twitter.com/rCiM3K7CbQ — Limited Run Games (@LimitedRunGames) July 5, 2024

Le jeu Beyond Good & Evil: 20th anniversary edition est disponible depuis une quinzaine de jours, mais sous forme d'édition numérique uniquement. Et c'est étonnamment Limited Run Games qui est chargé de commercialiser une édition physique du jeu, dont les précommandes commenceront le 12 juillet prochain.Deux versions seront disponibles : une édition standard, proposée à 34,99 dollars ; mais aussi et surtout une édition collector assez complète vendue au prix de 124.99 dollars.Cette édition comprend :- Copie physique de Beyond Good and Evil - 20th Anniversary Edition pour Nintendo Switch- Coffret de l'édition collector Beyond Good and Evil - 20th Anniversary Edition- Un Livre d'illustrations artistiques- Un poster double face- Une photo d'art- Un porte-clés appareil photo- Une statuette d'aéroglisseur- un pin's en métalC'est une bien belle édition que Limited Run Games a concoctée, disponible par ailleurs sur les autres consoles sous leurs références propres, au même prix de 124,99$.Pensez-vous craquer, le 12 juillet prochain, pour cette édition collector ? Notre test du jeu rappelait ô combien l'histoire du jeu est remarquable, mais malgré tout le gameplay a, en 20 ans, un peu vieilli. Mais cela ne nous empêchera peut-être pas de craquer de notre côté dès l'ouverture des pré-commandes, qui devraient ensuite être expédié durant le mois de décembre 2024.Pour accéder à la fiche produits de l'édition limitée Switch de BGE 20e anniversaire, cliquez ici Source : Twitter