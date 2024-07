A Little to the Left revient dans une édition physique enrichie sur Nintendo Switch

A Little to the Left | Official Launch Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévue pour le 18 octobre 2024, cette "Extra Tidy Edition" inclura le jeu de base ainsi que deux contenus additionnels. Lancé initialement en novembre 2022 sur l'eShop, A Little to the Left propose une expérience de jeu centrée sur le rangement et l'organisation d'objets du quotidien. Sans doute pas de quoi faire de vous une Marie Kondo du rangement, mais le moyen de bien vous prendre la tête, et pour cause !Voici la bande-annonce du jeu :Vous devrez en effet résoudre plus de 75 casse-têtes en triant, empilant et arrangeant divers éléments. Le jeu se distingue par son approche décontractée et son design soigné. Plusieurs solutions sont possibles pour chacun des puzzles que vous affronterez.S'il ne s'agissait que de ranger des tiroirs, tout serait parfait. Mais une des particularités d'A Little to the Left est la présence d'un chat espiègle qui vient parfois perturber vos efforts d'organisation. Cela ajoutera une touche d'imprévu et d'humour à l'expérience, mais c'est vraiment une question de point vue.Le jeu propose également un mode "Opération Rangement quotidien", générant un nouveau puzzle chaque jour pour maintenir l'intérêt des joueurs sur le long terme.L'édition physique "Extra Tidy" comprendra deux DLC: "Cupboards & Drawers" et "Seeing Stars", apportant de nouveaux tableaux à organiser. Ces extensions ajouteront plus de 60 niveaux supplémentaires au jeu de base.Depuis son lancement, A Little to the Left avait reçu plusieurs mises à jour, dont des événements saisonniers comme "Merry Mess" pour Noël et "Trick or Tidy" pour Halloween. Ces niveaux thématiques, auparavant limités dans le temps, sont désormais accessibles en permanence.Vous l'aurez compris, A Little to the Left s'adresse principalement aux amateurs de jeux de réflexion casual et à ceux qui... apprécient les espaces bien organisés. Avec son style graphique mignon et son concept plutôt original, le jeu a su se faire une place dans le paysage des puzzle games sur Switch et ce n'est sans doute pas un hasard si Maximum Entertainment a décidé de lui proposer une édition physique en fin d'année.La sortie de cette édition physique "Extra Tidy" le 18 octobre 2024 permettra aux joueurs de découvrir ou redécouvrir ce titre, enrichi de ses contenus additionnels, dans un format physique que beaucoup privilégient toujours aujourd'hui.Source : Communiqué de presse