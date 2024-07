Fin des prolongations pour la Nintendo Wii U

Bientôt 12 ans que la Nintendo Wii U a pointé le bout de son gamepad dans le paysage vidéoludique. Cette génération fut marquée par pléthore de jeux remarquables comme The Legend of Zelda : The Wind Waker HD, Xenoblade Chronicles X, Super Smash Bros ou encore la série des Bayonetta.Malheureusement, le concept n’a pas totalement fait l’unanimité auprès du public faute à un gameplay à mi-chemin entre la Wii sa prédécesseur et la Nintendo Switch. Avec 13,56 millions de consoles vendues dans le monde, la Nintendo Wii U reste bonne dernière des ventes de consoles du géant du jeu vidéo.En janvier 2017, Nintendo annonce la fin de commercialisation de la console juste avant le passage de flambeau avec la Nintendo Switch et le jeu cross-plateforme The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Nous vous conseillons vivement de prendre soin de votre Nintendo Wii U, nul doute qu’elle ne soit pas aussi robuste qu’une Game Boy ou une super Nintendo !En tournant définitivement la page de la Wii U, Nintendo se tient enfin prêt à écrire la suite de l’histoire avec la remplaçante de la Nintendo Switch que nous attendons tous impatiemment !