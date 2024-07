Une anthologie non officielle du Club Nintendo à venir sur Kickstarter le mois prochain

An Unendorsed Anthology of Club Nintendo Kickstarter Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous souvenez-vous du Club Nintendo ? Ce dernier revient en force avec un projet Kickstarter dont le lancement est prévu pour le 1er août prochain. Créée par Oscar Bown, "An Unendorsed Anthology of Club Nintendo" est comme son nom l’indique une anthologie, qui vise à compiler toutes les récompenses majeures du programme de fidélité de Nintendo, depuis sa création en Europe en 2002 jusqu'à sa fermeture en 2015 Pour les plus jeunes d’entre nous, ce programme de fidélisation proposait aux utilisateurs d'enregistrer leurs produits Nintendo à l'aide d'un code pour gagner des points leur permettant de recevoir des récompenses en échange.Ces récompenses pouvaient aussi bien aller du simple emploi du temps à l’effigie de Pokémon Diamant et Perle à une OST de Super Smash Bros for 3DS , en passant par des mini-trophées Mario Kart 7 . Bref, que de souvenirs …Avec plus de 300 pages et une sélection complète d'images personnalisées, il s'agit, à notre connaissance, du premier ouvrage de ce type à couvrir le Club Nintendo dans son intégralité. D’après nos confrères de Nintendo Life, les personnes qui soutiennent le projet via Kickstarter peuvent recevoir quelques récompenses sympathiques telles qu’un pin's de pièce d'or, des cartes postales ou encore un calendrier de l’année 2025 célébrant les 10 ans de la fin du service.Que pensez-vous de cet ouvrage ? Allez-vous vous en procurer un exemplaire ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires.Source : Kickstarter via NintendoLife