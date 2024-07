Notre avis sur l'évènement Animal Crossing x Sea Life Paris

Malgré son nom, l'aquarium Sea Life Paris se situe à Val d’Europe et il vous faudra emprunter le RER A pour y aller. Avec la tenue des Jeux Olympiques, pensez à vérifier les horaires et la fréquence des transports en commun.

Pour information, l’aquarium Sea Life Paris est ouvert tous les jours de 10h à 19h durant toute la durée de l’évènement. Cependant, les entrées ne sont plus autorisées 1h avant la fermeture.Le billet coûte 19,20 € quel que soit l’age à l’exclusion des moins de 2 ans.L’aquarium est en lui même divisé en 9 zones thématiques, qui vont de l’Amazonie à l’Antarctique en passant par le littoral français. Tout au long du parcours, l’aquarium a à cœur de sensibiliser le public sur la préservation des milieux marins. Outre les diverses façons par lesquelles cette faune est menacée (pollution, par exemple), il est distillé quelques conseils pour agir individuellement afin de limiter notre impact collectif.





À l’accueil, un dépliant à tampons ainsi qu’un petit guide d’excursion sont fournis : vous êtes parés pour l’évènement ! Comptez environ 1h30 de visite, ponctuée par des rencontres avec les mascottes emblématiques de la série.



Tout au long du parcours, deux types d’éléments sont à trouver : les premiers sont des comptoirs à tampons représentant des personnages de la licence Animal Crossing. Des affichages donnent plusieurs informations sur ces personnages, telles que leur espèce, leur date de naissance, leur signe astrologique, leur personnalité et leur phrase préférée. En plus de ces comptoirs à tampons, il y a aussi de petits panneaux sur lesquels Thibou, le conservateur du musée du village, vous donne des explications sur une espèce proche du panneau en question.

Tout cela est dans l’esprit Animal Crossing et les explications de Thibou sont assez intéressantes et pourront plaire à un public adulte. C’est toujours bon d’apprendre des choses ! D’ailleurs, le petit guide d’excursion propose plusieurs jeux à accomplir. S’ils ont l’air orientés pour les enfants, les adultes et/ou fans d’Animal Crossing sauront aussi s’amuser à trouver les réponses ! Et puis, ne dit-on pas que les joueurs Nintendo ont su garder leur âme d’enfant ?

Dans les jeux proposés, l’un consiste à trouver des lettres disséminées sur certains panneaux de Thibou. Ces lettres forment un mot à deviner. Un autre jeu est un ensemble de questions dont les réponses seront elles aussi sur les panneaux de Thibou. Enfin, le dernier jeu consiste à trouver Gulliver qui s’est caché quelque part dans l’aquarium. Celui-ci est plutôt bien caché, je ne vous donnerais qu’un seul indice : comme celui-ci est un oiseau, pensez de temps en temps à lever les yeux :)





Comme dans tout bon site touristique, la visite se termine par un passage obligé à la boutique où vous pourrez trouver divers souvenirs ainsi que des goodies à l’effigie de la licence Animal Crossing.