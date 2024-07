Un Nintendo Pop-Up Store à la Japan Expo du 11 au 14 juillet 2024

Surprise : le Nintendo Pop-Up Store at Japan Expo Paris ouvrira ses portes le 11 juillet prochain à #NintendoJapanExpo !​



Retrouvez sur place une gamme de produits Nintendo, avec notamment une sélection de produits exclusifs venant des magasins Nintendo TOKYO et Nintendo OSAKA. pic.twitter.com/OHveJSvxSe — Nintendo France (@NintendoFrance) July 4, 2024

Nintendo a annoncé sur Twitter l'ouverture d'une boutique éphémère à la Japan Expo de la semaine prochaine, du 11 au 14 juillet 2024 au Parc des Expositions de Versailles à Villepintes.Dans son message, Nintendo confirme que ce sera l'occasion pour les fans d'acheter des produits dérivés exclusifs habituellement réservés aux boutiques Nintendo Store de Tokyo ou Osaka, dont il nous arrive souvent de parler dans nos colonnes.Les boutiques officielles Nintendo sont un repaire de fans de la marque en quête de goodies aussi uniques que rares et officiels, car réservés aux clients ayant la chance de pouvoir en parcourir les allées.A Paris, Nintendo disposera donc d'une boutique et on imagine que les fans seront nombreux à vouloir découvrir les produits que Nintendo France a eu la bonne idée d'importer en France. Et qui sait, si le succès et l'enthousiasme des fans est au rendez-vous, cela donnera peut-être l'idée à Nintendo of Europe d'organiser l'ouverture d'une boutique Nintendo PARIS !Si vous avez l'occasion d'aller à la Japan Expo la semaine prochaine, ne manquez pas cette visite sur le stand de Nintendo, les petites photos qui vont bien, que vous pourrez nous partager sur les réseaux sociaux tout en nous faisant part de votre expérience de visite en commentaire ci-dessous !