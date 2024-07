De superbes nouveaux fonds d'écran Pikmin pour ordinateurs et téléphones

Pour vous procurer ces walpapers, rien de bien sorcier. Rendez-vous sur le site web Pikmin Garden , connectez-vous tout d’abord avec votre compte My Nintendo en haut à droite de l’écran, puis cliquez sur l’encadré Pikmin Garden, sous la petite fleur en bas, appuyez ensuite sur le bouton « download » en bas à droite, sélectionnez enfin le fond d’écran de votre choix. Et le tour est joué !Tous les types de Pikmin sont représentés sur ces fonds d’écran. On retrouve bien entendu les iconiques Pikmin rouges, bleus et jaunes. De quoi ravir les vieux de la vieille. Mais également les Pikmin blancs, violets, roches, ailés, glaces et lueurs. C’est bon j’ai oublié personne ? En tout cas, force est de constater que ces fonds d’écran aux couleurs éclatantes rendent superbement.Il semble légitime de dire que la franchise Pikmin a franchi un cap avec le 4e opus sorti à l’été 2023. Lequel jeu est rapidement devenu l’épisode le plus vendu de la série. Pas très surprenant au vu du parc installé de Nintendo Switch.Cette récente publication de fonds d’écran Pikmin s’inscrit dans une politique de diversification de la franchise. Dans un premier temps il y a bien évidemment les jeux, Pikmin 4 et Pikmin Bloom, qui continue de s’alimenter en contenu, mais également des tonnes de produits dérivés tels que des peluches, des figurines, des porte-clés, des stickers … et bien sûr des fonds d’écran.Sources : My Nintendo News