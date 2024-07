7 jeux NES ajoutés au catalogue de la console virtuelle NSO

NES - July 2024 Game Update - Nintendo Switch Online Retrouvez la vidéo sur YouTube

7 classic games are now available to play for #NintendoSwitchOnline members!#NES:

- Urban Champion

- Golf

- Donkey Kong Jr. Math

- Mach Rider

- The Mystery of Atlantis

- SOLAR JETMAN

- COBRA TRIANGLE pic.twitter.com/21IikbbwPs — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 4, 2024

COBRA TRIANGLE

Vous avez entendu parler du Triangle des Bermudes ? Eh bien, c'est une croisière de villégiature comparée à ce qui vous attend dans le COBRA TRIANGLE. Mettez vos compétences et vos réflexes à l'épreuve à la barre d'un bateau de vitesse de classe Cobra dans ce jeu d'action de 1989 basé sur des véhicules pour la Nintendo Entertainment System originale. Dans ce jeu de course de bateaux et de combat de véhicules, vous devrez relever des défis à grande vitesse, notamment des bateaux ennemis équipés de canons, des nageurs en danger, des monstres marins mortels, des tourbillons dangereux et des bombes à retardement. Traversez 25 étapes de chaos aquatique, où vous devrez collecter des objets de puissance disséminés dans les niveaux pour améliorer votre vitesse et votre puissance de feu si vous espérez sortir du Triangle en un seul morceau !

Donkey Kong Jr. Math

Première question : Donkey Kong + Donkey Kong Jr. ÷ Devoirs de maths = ? La réponse : Amusement numérique. Sorti à l'origine en 1986, Donkey Kong Jr. Math reprend le jeu de vigne du jeu original Donkey Kong Jr. et y ajoute un élément supplémentaire de défi mathématique. Incarnez Donkey Kong Jr. et sauvez Donkey Kong, qui a été emprisonné par Mario. Naviguez sur des lianes et des plates-formes pour résoudre des puzzles mathématiques, qui vous obligent à tout faire, de la collecte de chiffres à la saisie des symboles appropriés pour les additionner, les soustraire, les multiplier et les diviser, selon les besoins, pour résoudre chaque problème. En chemin, vous récolterez des fruits et des clés, et vous éviterez les oiseaux nuisibles, les étincelles électriques et les croqueurs effrayants ! Désolé, nous n'avons pas mentionné qu'il y aurait un test ?

Golf

Revisitez l'un des jeux de sport les plus originaux de la Nintendo Entertainment System. Ce classique de 1990 vous offre 36 trous de golf réaliste, avec des obstacles qui changent à chaque fois que vous jouez (vous devrez donc planifier une stratégie autre que le simple "swing"). Vérifiez la direction du vent, choisissez le bon club et ajustez votre swing au fur et à mesure que vous effectuez votre drive. Une carte de score enregistre vos coups pour chaque trou, tandis que vous affrontez des fairways sinueux et des fosses de sable affamées. L'heure du départ a sonné, alors prenez vos clubs !

Mach Rider

Situé 88 ans dans le futur (à partir d'aujourd'hui) ou 127 ans dans le futur (à partir de la date de sortie du jeu en 1985), Mach Rider est un jeu de course de véhicules de combat dans lequel les joueurs dirigent leur Quadrunner lourdement armé à travers les ruines de la Terre en l'an 2112. Engagez-vous dans le parcours du combattant et parcourez 10 secteurs différents en évitant les obstacles et en éliminant les ennemis. Vous pouvez aussi vous essayer au parcours d'endurance, où vous essayez de parcourir des secteurs dans un temps imparti, avec des barils de pétrole et des adversaires déterminés à vous ralentir. Vous pouvez également vous attaquer à la course contre la montre dans le mode Solo, où vous êtes seul contre la montre. N'oubliez pas que vous êtes le seul espoir de la Terre - vous êtes Mach Rider.

Le Mystère de l'Atlantide

Connu sous le nom d'Atlantis no Nazo au Japon, Le Mystère de l'Atlantide est une aventure à défilement latéral dans laquelle les joueurs incarnent Wyn, un explorateur amateur désireux de percer les secrets d'une civilisation perdue et de sauver son maître captif de l'enfer de l'Atlantide.

Le Mystère de l'Atlantide - Connu sous le nom d'Atlantis no Nazo au Japon, Le Mystère de l'Atlantide est une aventure à défilement latéral dans laquelle les joueurs incarnent Wyn, un explorateur amateur désireux de percer les secrets d'une civilisation perdue et de sauver son maître captif des forces du maléfique empereur Zavyra. À l'aide de bâtons de dynamite, Wyn tentera de survivre dans une myriade de lieux exotiques tels que des grottes, des temples et même des nuages. Atlantis est composée de 100 zones, chacune étant reliée par des portes Warp - mais choisissez judicieusement ! Votre succès dans le labyrinthe de l'île dépendra des portes que vous emprunterez et du chemin que vous prendrez.

SOLAR JETMAN

Vous incarnez Jetman dans une quête dangereuse pour récupérer les pièces perdues du Golden Warpship, un vaisseau quasi-mythique capable de voyager dans l'espace. Ce jeu de tir multidirectionnel du début des années 90 vous place dans le cockpit du Jetpod de Jetman, alors que vous explorez 12 mondes extraterrestres menaçants, chacun avec son propre niveau de gravité ! Collectez des objets extraterrestres en chemin pour gagner des points que vous pourrez échanger contre de l'équipement auprès de l'Interstellar Marketing Co. Trading Post. Une fois que vous aurez découvert un morceau du vaisseau de guerre, vous devrez le remorquer jusqu'à votre vaisseau mère, en luttant contre la traînée supplémentaire qui affecte votre manœuvrabilité (et brûle votre carburant - gardez un œil sur ces jauges !). Récupérer les morceaux ne sera pas une mince affaire, et Solar Jetman est votre seul espoir !

Urban Champion

Dans ces rues, il n'y a qu'une seule règle : frapper ou être frappé. Premier jeu de combat en 2D de Nintendo datant de 1986, Urban Champion est un combat à mains nues entre des combattants qui cherchent à gagner le rang de champion et à envoyer leur adversaire dans la bouche d'égout la plus proche.S'ils réussissent, ils recevront des confettis de la part des habitants du quartier et, éventuellement, suffisamment de symboles de victoire pour s'autoproclamer champion incontesté. Mais attention aux voisins en colère qui tenteront de vous faire tomber des pots de fleurs sur la tête, et la police fera des apparitions occasionnelles pour interrompre temporairement le combat, ou pour procéder à une arrestation si le chronomètre du combat est épuisé.Affrontez un ordinateur ou un ami et prouvez votre valeur en devenant le champion urbain !

Nintendo a mis à jour son application Nintendo Switch Online NES en ajoutant rien moins que 7 nouveaux titres à son catalogue : COBRA TRIANGLE, Donkey Kong Jr. Math, Golf, Mach Rider, The Mystery of Atlantis, SOLAR JETMAN et Urban Champion.Sur Twitter, Nintendo of America relaie la disponibilité de ces 7 jeux :Nintendo nous propose une description officielle de chacun de ces titres :Développé par Rare, Cobra Triangle est un jeu de tir en vue isométrique qui nous embarque à bord de hors-bord. Conçu par les frères Stamper, la bande originale du jeu est signée David Wise.Comme son nom l'indique, quand Donkey Kong Junior croise les mathématiques, cela donne DK Jr Maths.Un des jeux emblématiques de la NES, avec la présence de Mario en star invitée sur le Green.Ce jeu de combat de véhicules dispose de son propre éditeur de circuits, le principe des courses rappelle un certain Excitebike.Jusqu'ici réservé au public japonais, ce jeu de plateforme signé Sunsoft arrive donc pour la toute première fois en Occident.Un jeu Rare peut en cacher un autre : Solar Jetman est le 2e jeu du studio britannique proposé cette semaine sur NSO NES. C'est un jeu de tir multidirectionnel qui nous invite à retrouver les morceaux d'un vaisseau d'or.Jeu de baston en 1 contre 1, le jeu avait plus tard eu l'honneur d'une sortie en Arcade.Au Japon, d'autres jeux ont été ajoutés au catalogue : Famicom Mukashibanashi: Shin Onigashima, Gomoku Narabe Renju et Mahjong.