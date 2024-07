Le jeu vidéo Sword Art Online Fractured Daydream sortira le 3 octobre 2024

La date de sortie de Sword Art Online Fractured Daydream révélée

[Français] SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Story Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu se déroule dans un monde de réalité virtuelle appelé Alfheim Online, où une anomalie du système Galaxia provoque une fusion des mondes et des chronologies de la série Sword Art Online. Les joueurs pourront incarner leurs personnages favoris de la franchise et former des équipes de jusqu'à vingt combattants pour participer à des raids et des combats de boss en cross-play.Lors du Nintendo Direct du 21 février dernier, nous découvrions les premières images de ce jeu inspiré d'un animé apprécié des fans. Voici la toute nouvelle bande-annonce proposée par Bandai Namco Entertainment pour accompagner la révélation de la date de sortie du jeu, le 3 octobre prochain :Dans cette vidéo, on découvrir l'histoire du jeu qui se déroule, on le disait plus haut, dans un monde virtuel, Alfheim Online. Parmi les personnages jouables, on retrouve Leafa, la cousine de Kirito, qui se distingue par ses compétences de vol et sa polyvalence au combat, pouvant manier l'épée, utiliser la magie et prodiguer des soins.Des précommandes sont désormais ouvertes pour les éditions Standard, Deluxe et Premium. Les acheteurs des versions Digital Deluxe et Digital Premium bénéficieront d'un accès anticipé de 3 jours au jeu.Un test en mode Bêta a été organisé en mars 2024, permettant aux joueurs de découvrir deux modes de jeu différents, à notre souvenir la Switch n'avait pas été concernée par cette beta mais les joueurs avaient alors pu essayer deux modes, le mode Raid de boss à 20 joueurs simultanés, et le mode Quête en coopération, toujours à 20 joueurs. Le fruit de cette beta a été pris en compte pour la version finale du jeu.Rendez-vous est pris pour le 4 octobre prochain, donc, pour découvrir la version finale deSource : Communiqué de presse