Cet été, découvrez une immersion marine originale avec Animal Crossing: New Horizons et Sea Life Paris

Cet été, l'aquarium Sea Life Paris Val d’Europe s'associe à Nintendo pour offrir une expérience unique à tous les visiteurs avec une animation qui devrait susciter beaucoup d'intérêt parmi nos lecteurs parisiens autour d'Animal Crossing: New Horizons. Du 6 juillet au 31 août 2024, vous pourrez plonger dans un univers apaisant et ludique grâce à cette collaboration inédite en Europe.Le tout dernier jeu de la série Animal Crossing, qui a captivé plus de 45 millions de joueurs depuis son lancement en mars 2020 sur Nintendo Switch, prend vie dans l'aquarium parisien pour une immersion totale dans l'univers de Tom Nook et de ses amis.C'est la première fois qu'Animal Crossing: New Horizons s'associe à Sea Life pour proposer une expérience immersive. Vous pourrez découvrir la faune marine à travers les yeux des personnages emblématiques du jeu, rendant la visite de l'aquarium encore plus enrichissante et amusante. Sea Life Paris, avec ses 9 zones thématiques allant de l'Amazonie à l’Antarctique et ses 2250 animaux marins, est l'endroit idéal pour accueillir cette aventure inédite.L’aquarium Sea Life Paris, partie du réseau mondial de Merlin Entertainments, propose une aventure immersive unique en son genre. Laurent Tareau, directeur général de SEA LIFE PARIS Val d’Europe, déclare :Visiteurs de l'aquarium, munis d’un guide d’excursion, vous pourrez partir à la découverte des îles Sea Life, rencontrer Tom Nook et des résidents tels qu’Aurore et Octave, et explorer de nombreuses créatures marines. Une activité de fouille aux fossiles permettra de retrouver les ancêtres de la vie marine, tandis que les explorateurs chercheront Gulliver échoué sur les plages de Sea Life.Collectionnez des tampons des habitants des îles Sea Life et rencontrez en exclusivité les mascottes Tom Nook, Marie et Kéké Laglisse. À la fin de votre visite, vous pourrez prouver votre passion pour Animal Crossing en achetant des produits dérivés d’Animal Crossing: New Horizons à la boutique de l’aquarium !Centre Commercial Val d'EuropeRER A station « Val d’Europe »Parking « La Vallée Village » ou « Espace Restauration »Ouvert 7j/7 de 10h00 à 19h00 (dernière admission à 18h00)Adultes : à partir de 19,20 €Enfants (-12 ans) : à partir de 15,20 €Offre Tribu : à partir de 43,20 € pour 3 personnesPass annuel enfant (-12 ans) : à partir de 30 €Pass annuel adulte : à partir de 40 €Pour toute réservation en ligne, rendez-vous sur le site SeaLife.fr Ne manquez pas de partager votre expérience de visite en commentaire ci-dessous : l'aquarium Sea Life sera aux couleurs d'Animal Crossing dès le 6 juillet 2024, pour tout l'été jusqu'au 31 août.On devrait avoir des choses à vous dire sur PN très très bientôt au sujet de cet événement. Ne manquez pas de nous rejoindre sur Discord et de vous abonner au fil d'actualités pour ne pas manquer nos prochains contenus sur le sujet !Source : communiqué de presse.