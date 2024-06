Little Big Adventure - Twinsen’s Quest : le retour d'un classique sur Nintendo Switch

Little Big Adventure - Twinsen's Quest - Reveal Trailer FR Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle direction artistique et un gameplay modernisé

Des musiques inédites par le compositeur original

Galerie images



Une histoire captivante et des personnages attachants

Nouvelle direction artistique : Plongez dans un univers visuellement sublimé.

Gameplay modernisé : Profitez d'une maniabilité repensée et de la puissance accrue de la Balle Magique.

Gameplay modernisé : Profitez d'une maniabilité repensée et de la puissance accrue de la Balle Magique. Exploration enrichie : Redécouvrez les îles de Twinsun avec des niveaux repensés.

Bande-son immersive : Appréciez les nouvelles musiques composées par Philippe Vachey.

Action et aventure : Un mélange captivant de combats, d'énigmes et d'exploration.

Galerie images



Le remake de Little Big Adventure - Twinsen’s Quest promet de raviver la magie du jeu original tout en le modernisant pour une nouvelle génération de joueurs qui n'ont pas eu la chance de découvrir son univers sur PC en 1994. Avec des graphismes améliorés, une jouabilité repensée et une bande-son renouvelée, il espère captiver à la fois les fans de la première heure et ceux qui découvrent cet univers pour la première fois. Est-ce que ce sera votre cas ? Il nous reste encore quelques mois pour en être définitivement convaincus.





Microids et Studio [2.21] ont annoncé le remake du jeu culte des années 1990, Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Ce titre, initialement sorti en 1994 sous le nom de Little Big Adventure, a marqué une génération de joueurs avec son mélange unique d'action, d'aventure et d'exploration. Prévu pour l'automne 2024, ce remake sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Ce remake bénéficie d'une nouvelle direction artistique qui respecte l'esprit du jeu original né dans l'esprit du créateur Frédérick Raynal, tout en exploitant les capacités techniques modernes. Les joueurs peuvent s'attendre à des graphismes époustouflants, des animations fluides et des niveaux repensés pour une meilleure jouabilité.La célèbre Balle Magique de Twinsen, qui joue un rôle central dans le gameplay, a également été améliorée pour offrir des défis encore plus variés et dynamiques. Le sous-titre du jeu fait écho au nom nord-américain du jeu original,La bande-son du jeu, composée par Philippe Vachey, a été entièrement revisitée pour ce remake. Les nouvelles compositions musicales accompagneront les joueurs tout au long de leur aventure, ajoutant une dimension émotionnelle supplémentaire à l'expérience de jeu.L'histoire de Little Big Adventure - Twinsen’s Quest se déroule sur le planétoïde Twinsun, un monde autrefois paisible maintenant sous la tyrannie du Dr Funfrock, un scientifique ayant découvert le clonage et la téléportation. L'histoire du jeu avait, à la sortie du jeu original, énormément plu aux joueurs. L'univers de Twinsun, avec ses deux soleils et ses quatre espèces vivant en harmonie, était original et immersif. L'histoire du personnage, Twinsen, un héros improbable devenu rebelle contre le tyrannique Dr Funfrock, aura su captiver les joueurs, par sa profondeur et ses innombrables rebondissements.Vous incarnez Twinsen, un citoyen ordinaire devenu fugitif, qui doit renverser le régime oppressif avec l'aide de sa Balle Magique et des rebelles qu'il rencontre au fil de son périple. Cette quête épique vous emmènera d'île en île, chacune offrant des environnements et des défis uniques.Le communiqué nous liste bien entendu les principales caractéristiques du jeu :Little Big Adventure - Twinsen’s Quest promet de séduire à la fois les nostalgiques du jeu original et les nouveaux joueurs grâce à son charme intemporel et ses améliorations modernes. Préparez-vous à plonger dans une aventure magique sur Nintendo Switch et d'autres plateformes cet automne.Source : Communiqué de presse