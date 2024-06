F1 Manager 2024 arrive sur Switch en trombe pour le 23 juillet 2024

F1® Manager 2024 | Nintendo Switch™ Announce Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Votre équipe F1, à portée de main

Une expérience de gestion complète

Gestion hors-piste et décisions cruciales

Plongez dans la gestion ultime de la F1 avec F1 Manager 2024, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch dès le 23 juillet prochain. Créez votre propre équipe ou prenez la tête d’un des 10 constructeurs officiels. Voici la bande-annonce qui nous dévoile la date de sortie de F1 Manager 2024 de Frontier Developments sur Nintendo Switch :Que les fans de Formule 1 se réjouissent : une expérience de gestion sans précédent sur Switch leur sera proposée avec F1 Manager 2024, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch le 23 juillet.Ce jeu de gestion officiel de la F1, développé par Frontier Developments, promet une immersion totale dans le monde des courses automobiles, offrant aux joueurs l'opportunité de créer leur propre équipe ou de diriger l'une des dix écuries officielles de F1.F1 Manager 2024 offre une parité complète des fonctionnalités avec les autres plateformes, y compris des outils puissants de création de livrée et de logo dans le tout nouveau mode "Créer une équipe". Cette fonctionnalité permet aux fans de donner vie à leurs designs de rêve, qu'ils soient en déplacement ou à la maison. Les joueurs pourront également bénéficier de commandes étendues pour gérer chaque course en temps réel, grâce à plus de 70 000 lignes de radio officielles des équipes, issues des véritables diffusions, avec les commentaires de David Croft et Karun Chandhok de Sky Sports F1.Lorsque les feux s'éteignent, les joueurs devront gérer chaque aspect de la course de leurs pilotes. Ils devront réagir aux conditions changeantes de la piste et aux incidents de course, avec des stratégies bien pensées qui pourraient transformer un échec en victoire. Les courses peuvent être vécues sous différents angles de caméra, accélérées jusqu'à 16 fois ou même simulées entièrement pour les moments décisifs.Loin de la piste, les décisions stratégiques seront également cruciales. Les joueurs devront embaucher du personnel, développer des packages d'amélioration pour leurs voitures, négocier avec les sponsors et gérer leurs finances.La nouveauté de F1 Manager 2024 réside dans le système de Mentalité, qui met en avant la personnalité de chaque membre de l'équipe. Les joueurs devront gérer les relations internes et les tentatives de débauchage par les équipes rivales.En plus de gérer les stars actuelles, les joueurs pourront recruter de jeunes talents en tant que pilotes affiliés, qui progresseront en F2 et F3 avant d'intégrer l'équipe principale. Chaque décision influencera l'avenir de l'équipe, offrant une profondeur de jeu sans précédent.F1 Manager 2024 sera lancé le 23 juillet sur Nintendo Switch et tous les autres supports du moment, au prix conseillé de 34,99 €. Il existe une édition Deluxe, disponible pour 44,99 €, elle permettra aux fans d'élargir leur expérience avec cinq motifs classiques inspirés pour le mode Créer une équipe et cinq scénarios de course supplémentaires pour des défis uniques.Préparez-vous à prendre les rênes de votre propre écurie de F1 ou à perfectionner vos compétences avec l'un des constructeurs officiels. Le monde palpitant de la Formule 1 n'attend plus que vous sur Nintendo Switch : franchirez-vous le pas de cette simulation-gestion de F1 sur la console hybride de Big N ? A l'approche des vacances, la sortie du titre sur ce modèle pourrait bien être une idée lumineuse pour son éditeur !Source : Communiqué de presse