Test de F1 Manager 2024 : en total contrôle !

F1® Manager 2024 | Nintendo Switch™ Announce Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une immersion totale, un contrôle absolu.

Pas de pilotage… Mais des sensations inédites.

Techniquement à la hauteur

La Formule 1 est une discipline d’excellence et regroupe la crème de la crème de tous les acteurs du monde automobile dans un même paddock pour déterminer quelle voiture sera capable de dominer toutes les autres, à coups de centièmes de secondes. Les performances finales d’une auto dépendent donc d’une chaîne de plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui travaillent à l’unisson dans l’ombre pour parvenir à fournir la meilleure voiture au meilleur pilote sur une piste donnée le temps d’un week-end. Et il faut bien l’avouer, on a parfois du mal à percevoir tous ces éléments complexes depuis son canapé quand on regarde un grand prix à la télévision. Tout ce qu’on voit, c’est que la voiture de notre écurie préférée se fait largement distancer dans les virages car elle n’a pas chaussé le bon train de pneus, ou qu’elle s’est arrêtée au pire moment aux stands et rate donc complètement sa course pour des erreurs stratégiques qui nous paraissent aberrantes. C’était pourtant simple de faire mieux, il suffisait de nous demander ! Justement, voilà précisément ce que F1 Manager 2024 vous propose: prendre les rênes d’une écurie de F1 de A à Z et tenter de la mener au sommet. D’ailleurs, libre à vous de démarrer une écurie de zéro ou de prendre les commandes de votre équipe favorite.Attention, notons que ce jeu ne s’adresse pas vraiment aux novices n’ayant aucune connaissance du monde de la Formule 1. Il vaut mieux avoir au moins regardé quelques Grand-Prix et comprendre le déroulé d’un week-end de course avant de se lancer, car le titre est tellement complet qu’il peut en devenir indigeste pour un non initié. Pour tous ceux qui ont déjà regardé quelques courses et ont apprécié le spectacle, mais aussi pour les passionnés purs et durs, F1 Manager 2024 vous tend les bras !D’ailleurs, au lancement du jeu c’est carrément la claque: un vrai clip de présentation vidéo à la production soignée vous accueille et met en scène tous les principaux protagonistes du championnat 2024. La réalisation est très qualitative, les musiques sont au top et le jeu, sous licence, en profite pour nous arroser de magnifiques images officielles. C’est bien simple, on se croirait devant la télé un dimanche de Grand-Prix !Ce n’est pourtant que le début. Le jeu vous propose en effet de prendre la main sur chacun des aspects de l’écurie que vous aurez choisie: gestion des employés, sponsoring, recrutements, marketing et opérations promotionnelles, décisions stratégiques sur le développement de la voiture… Vous allez évidemment manager les pilotes, ménager la chèvre et le chou pour que le moral de chacun reste au beau fixe, allouer des budgets plus ou moins importants aux départements châssis, moteur, soufflerie et développement de nouvelles pièces. Et puis bien entendu, viennent les week-ends de course, durant lesquels vous allez pouvoir mener d’une main de maître votre écurie vers la victoire en piste ! Du moins si tout se passe bien…Notons que d’entrée, la sensation d’immersion est très forte. Outre le clip de présentation qui fait indéniablement son petit effet, la présence des pilotes officiels qui vous accueillent en personne est également un plus très agréable. Le contrôle est extrêmement détaillé sur chaque aspect de l’écurie de Formule 1 et le réalisme de cet ensemble de paramètres est franchement bluffant.Évidemment, la première question qu’on se pose en se lançant sur un tel jeu est de savoir si on va pouvoir piloter une voiture comme dans un jeu de course classique… Et disons le tout de suite, la réponse est non ! A aucun moment vous ne piloterez dans F1 Manager 2024. Et croyez-le ou non, cela n’est absolument pas frustrant car vous allez découvrir un tout nouveau plaisir de jeu, et de nouvelles sensations : le pouvoir de décision sur votre écurie et sur vos pilotes !Imaginez un peu : vous regardez votre Grand-Prix à la télévision, mais pour une fois vous n’êtes plus simplement spectateur. Ici, c’est vous et vous seul qui dites à votre pilote quand il doit s’arrêter aux stands et quel train de pneus il doit chausser. C’est également à vous de décider à quel moment il doit attaquer et quand il vaut mieux qu’il économise ses gommes. Est-ce qu’il doit se montrer fair play avec son équipier ou lui mener la vie dure ? Est-ce qu’il faut pousser le moteur ou plutôt économiser du carburant et recharger la batterie en vue d’une bataille féroce à venir dans quelques tours ? Est-ce qu’il doit défendre sa position à tout prix ou prendre moins de risques et se laisser dépasser si son poursuivant est plus rapide ?Oui, sachez que vous avez un contrôle total sur tous ces éléments en temps réel, et pour chacune de vos deux voitures en piste. Avec des effets immédiats visibles à l’écran. Autant vous le dire tout de suite: c’est un fantasme absolu de tout passionné de F1 qui devient réalité, et c’est absolument jouissif à jouer. Au bout du compte, croyez bien que vous n’aurez absolument pas le temps de vous ennuyer !Notons pour finir que l’ergonomie du jeu est excellente : les différents réglages et choix stratégiques en piste sont vraiment simples à opérer, et passer d’une voiture à l’autre se fait en un clic. L’écran reste toujours très lisible, et vous pouvez même accélérer le temps quand vous êtes dans le ventre mou de la course. En outre, et comme dans la vraie vie, vous pouvez décider en amont d’une stratégie de course et la changer du tout au tout en cours de route selon le déroulé des évènements. De même, la gestion des séances d’essais est parfaitement crédible et réaliste. Choix des trains de pneus, anticipation du trafic, des conditions météo ou timing de mise en piste des voitures : tout y est ! Loin d’être ennuyeuses, ces séances (au demeurant facultatives) valent largement la peine d’être jouées.Soyons honnêtes, nous avions quelques inquiétudes concernant le portage du titre sur Nintendo Switch. Et il faut bien avouer que tout n’est pas parfait, loin de là. Les modélisations des pilotes font franchement datées, les environnements sont assez pauvres, et même certains menus sont parfois un peu lents.Mais la Switch est une machine étonnante et elle montre ici encore qu’elle peut proposer de jolies choses : d’une part l’habillage du jeu est superbe, les clips vidéo sont magnifiques, et les voitures sont bien modélisées. La partie sonore n’est pas en reste, avec les vraies voix des pilotes présentes dans le jeu et des sons moteurs parfaitement gérés. Les commentaires en français viennent parfaire un environnement sonore vraiment réussi.Surtout, les voitures en piste sont suivies par plusieurs caméras et vous pouvez à tout moment choisir votre point de vue. Si les vues d’hélicoptère sont correctes sans plus, le jeu propose en revanche des caméras embarquées absolument géniales, totalement immersives et techniquement impressionnantes pour la Switch. Mention spéciale à la caméra “casque” qui nous place directement derrière le halo du cockpit et propose une sensation d’immersion inégalée sur Switch à ce jour. Miracle graphique ? Pas forcément, puisque ce n’est pas le joueur qui pilote ici. La console est donc délestée de beaucoup de puissance de calcul étant donné que c’est elle qui contrôle l’action. Mais le résultat n’en reste pas moins une franche réussite et ajoute encore une bonne dose de réalisme au jeu.Au final, même s’il n’est pas exempt de défauts, difficile de bouder notre plaisir devant l’arrivée de ce F1 Manager 2024 sur Switch. Il y a fort à parier que la plupart des fans de F1 vont y rester scotchés un bon moment !