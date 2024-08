Test de MARS 2120, l’exploration compliquée de Mars

Une exploration imparfaite dans un chouette environnement

Des combats qui manquent de piquant

Commençons par ce qui fâche, Mars 2120 ne propose qu’une traduction anglaise, portugaise ou espagnole. Pas de français. Et l’histoire n’est pas forcément simple à comprendre pour celui qui maîtrise peu ou mal l’une de ces trois langues.Pour se situer dans l'histoire, nous sommes au 22ème siècle et la première colonie humaine sur Mars envoie un signal de détresse aux Nations Unies. Le sergent Anna “Thirteen” Charlotte est recrutée pour découvrir ce qui s'est passé. Nous devons donc parcourir Mars et sa colonie en ruine pour percer ses secrets et déjouer ses dangers.Nous sommes amenés à explorer l’intérieur de la colonie, ainsi que l’extérieur de la planète rouge. Les graphismes sont ici beaux, nets colorés et sans pixel. L’environnement est chouette et la musique donne une bonne ambiance dans sa globalité.Comme tout metroidvania, la carte est grande et peut être affichée à tout instant grâce à la touche -. Certains accès sont bloqués et ne peuvent être accessibles qu’à partir d’un certain moment de l’histoire une fois qu’Anna a acquis de nouvelles compétences. Par exemple, obtenir la capacité de traverser les champs électriques, celle de geler les eaux ou encore de franchir les flammes.Ici, se perdre peut être facile et il nous faut faire de multiples allers retours pour trouver des endroits non encore découverts. Ce qui peut rendre la tâche encore moins aisée si on ne comprend pas l’anglais.De plus, cette exploration n’est pas forcément au point. La pouvoir d’Anna de sauter de murs en murs par exemple. Sans raison aucune, elle s’arrête en plein milieu et retombe alors qu’on spamme la touche du saut B, sans succès. Et ce problème est extrêmement fréquent et frustrant. Plus encore si elle retombe dans un piège ou dans l’eau. Car oui, elle coule. Là encore, pour la faire sortir, il faut qu’elle saute et la touche ne fonctionne pas à tous les coups. Ce qui va la faire se noyer bêtement et recommencer au dernier point de sauvegarde.A d’autres moments, le saut fonctionne trop bien, notre héros saute trop haut et de fait, loupe les plateformes en hauteur. Et que dire lorsqu’il faut passer de caisses en caisses flottant sur l’eau… Des bugs, on en a repéré d’autres, ils sont récurrents et gâchent grandement l’expérience du jeu.Dans Mars 2120, nous devons faire face autant aux aliens qu’aux humains.Les batailles ne sont pas excessivement difficiles mais le gameplay n’est pas des plus fluides. Par exemple, quand Anna utilise son arme à feu, il faut viser avec le joystick droit et tirer avec RZ tout en se déplaçant avec le joystick gauche car face à un ennemi, il ne faut surtout pas rester statique. Ce n’est pas très pratique d’autant que la visée n’est pas précise. Pour les ennemis volants, c’est énervant et on perd facilement de la vie, là encore, bêtement.Pour regagner de la vie, notre héros doit vaincre ses adversaires qui laissent ensuite derrière eux des orbes verts.Et si elle meurt, retour au dernier point de contrôle. Fort heureusement, ils sont relativement fréquents et cela sauvegarde la partie automatiquement. Les sauvegardes manuelles s’effectuent dans des pièces spéciales et sont beaucoup moins nombreuses. C’est d’ailleurs dans ces mêmes endroits qu’Anna peut dépenser ses points pour gagner en puissance.Le bestiaire n’est pas spécialement développé. On retrouvera à peu près les mêmes aliens tout au long du jeu avec juste la couleur qui change un peu.Lorsque Anna combat, elle acquiert de l’expérience. Mais cela ne lui fait pas monter de niveau. Cela lui permet en revanche de gagner des points qu’elle peut dépenser pour obtenir davantage de puissance comme plus de défense, plus d’attaque, plus de dextérité etc.Tout au long de l’aventure, elle trouvera diverses armes, mais elle fera surtout des attaques à distance ou du corps à corps avec ses poings. Certains ennemis seront immunisés à certains éléments et d’autres non, il convient alors de choisir la bonne arme judicieusement. Parfois, même, il nous faut utiliser les deux méthodes, à distance et corps à corps, pour venir à bout d’un ennemi.Les boss ne sont pas compliqués non plus mais au final, les combats manquent de piquant et de nervosité. Anna est plutôt lente à la gâchette et ses coups sont loin d’être spectaculaires visuellement. Ce qui vaut le coup, ce sont ses capacités spéciales comme par exemple le bouclier électrique qui crée une AOE, Area of Effect (ou zone d’effet) et paralyse les ennemis piégés à l’intérieur en plus de leur faire des dégâts.