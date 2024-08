Test de That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

Bienvenue dans le Jura

Un des plaisirs des adaptations, c’est de revivre les débuts de l'œuvre originale. Ici, on ne le rejoue pas, on va retrouver un Limule déjà bien installé avec ses copains dans le village, après une assez longue introduction et un générique, pour briefer les novices de l’univers. On retrouve les images de l’anime en cinématique. Ce sera assez récurrent dans le jeu, on en reparlera.





Le jeu couvre d’ailleurs le scénario de la première saison de la série. On attaque après l’établissement du village et on ne tarde pas à rencontrer les orcs, puis Kitaki, un gobelin avide de vengeance, qui reviendra périodiquement se mesurer à vous. Mais commençons par le commencement !

On débute le tutoriel en forme de slime et c’est le moment de taper sur les ennemis ! Les combats sont en vue latérale en 2D, on avance et recule avec le joystick gauche. On a le choix entre quelques combinaisons de frappe : Y pour le coup de base, X pour un coup spécial, qui ont des variantes via le joystick droit. Il y a également une compétence secrète déclenchée par ZR quand la jauge est remplie. Enfin, on peut esquiver avec R. Sachez que toutes les touches sont personnalisables pour une configuration optimale.



Et bonne nouvelle ! Limule n’est pas seul ! Nous pouvons embarquer deux copains avec nous, à commencer par Gobuta et Ranga. Ils ont leurs propres attaques et nous pouvons switcher de l’un à l’autre avec la croix directionnelle. Celle-ci sert également à activer les compétences des personnages supports, ce qui nous coûte la charge de la compétence secrète. Côté ennemis, certains ont également des compétences secrètes, mais aussi des armures, qu’il faut évidemment casser avant de s’attaquer à leurs PV.



Et ça continue encore et encore

Si on veut résumer assez abruptement le jeu, on pourrait dire qu’il s’agit d’une suite ininterrompue de quêtes de type “va me chercher une pomme” pour lesquelles vous recommencez en boucle les mêmes explorations dans la forêt, avec des combats simples, pour ne pas dire simplistes. Vous parlez à un personnage, il vous demande des ressources, et vous devez aller les chercher même si vous en avez dans votre inventaire. Et cela qu’il faille entraîner Gobuta, créer un jeu de société ou établir une cuisine.



Il y a un arbre de compétences par personnage, mais il est identique pour tous, à part pour les supports. On retrouve les habituelles stats d’attaque, attaque magique, défense, etc. et également “chance” pour l’ouverture des coffres. Vous n’avez donc pas d’évolution des personnages autres, pas de déblocage de coups par cette voie. Il n’y a pas non plus de notion d’équipement, quand bien même vous avez une quête pour fournir votre village en vêtements. Vous ne trouvez que des ressources dans les coffres, ce qui ne rend pas leur découverte palpitante.



Allez voir la série

Entre deux combats, vous avez le droit à une séquence de l’anime. A tel point qu’on a l’impression de regarder l’anime en appuyant sur quelques boutons de temps en temps. Et en même temps, vu la qualité des graphismes, ce sont essentiellement les meilleurs moments. Les personnages ne sont pas mal faits en soit, les décors laissent un peu à désirer, mais surtout les deux ne s’accordent vraiment pas. Les personnages détonnent vraiment beaucoup avec leur environnement et les cinématiques faites avec le moteur du jeu sont vraiment horribles côté animation.



Les combats ne font pas exception, notamment avec les compétences secrètes qui se lancent avec les…. eh oui, les cinématiques de l’anime. Sauf que pour certains personnages, leur séquence animée laisse présager une attaque dantesque, qui apparaît en fait comme un pauvre trait à l’écran.

Mais le village, au fait ? Est-ce qu’on va pouvoir au moins le gérer, mettre nos bâtiments, rendre nos gens heureux ? Eh bien… Non. Vous pouvez placer des bâtiments, mais ils ne servent qu’à augmenter vos stats de combat.



Aucune interaction n’est possible, vous ne pouvez pas entrer dedans et vous ne pouvez parler aux pnj que lorsqu’ils ont une quête à vous confier. Les autres n’ont qu’une seule ligne de texte à vous adresser quand vous passez devant eux pour retourner farmer la forêt.





On a une impression de solitude même au milieu des pnj. Côté personnages jouables, vous avez accès à 11 personnages de combat et 6 de soutien. Et d’autres seront disponibles dans les DLC qui vont sortir à partir du 29 août.

Les combats sont le cœur du jeu. Ils ont lieu dans les zones d’exploration, une dizaine au total, qui sont situées dans la forêt qui borde le village. Les expéditions sont une série de blocs mêlant combat et coffres à ouvrir. Blocs qui ne sont pas aléatoires. Et on touche là à un des problèmes majeurs du jeu…Les combats sont relativement dynamiques, mais leur côté simpliste l’emporte. Il y a un mode histoire, mais rien ne vous pose vraiment problème en mode normal. Il suffit de spammer les boutons pour que les ennemis (peu diversifiés) tombent les uns après les autres, même les boss. On se retrouve souvent à les coincer contre le bord droit de l’écran, ce qui est assez peu agréable à jouer. Il y a également un flou au niveau des coups, qui se mettent sans explication à ne plus toucher le mob. Notamment, si vous avez activé la compétence spéciale, vous ne pouvez pas porter d’attaque avec un autre personnage en même temps. Et les personnages que vous ne jouez pas ne déclenchent pas leurs attaques spéciales ou secrètes, se contentant d’attaques de base. On se retrouve donc très vite à n'utiliser qu'un seul personnage, ce qui est un peu dommage vu la direction donnée au jeu.