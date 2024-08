Test de One Piece Odyssey, deluxe edition : l’ultime aventure ?

Une aventure linéaire, une exploration limitée

Découvrir ou redécouvrir les souvenirs de nos héros

Un système de combat visuellement chouette mais trop simple

Le jeu se situe à un moment où Luffy navigue sur l’Océan Grande Line, “la Route de tous les périples”. On nous montre une île au loin et la voix du jeune capitaine résonne, ce dernier désirant aller la visiter. Malheur ! Sans comprendre ce qu’il s’est vraiment passé, le Vogue Merry est détruit aux abords de ce mystérieux endroit. L’histoire débute avec Luffy qui doit retrouver ses compagnons égarés dans cette île nommée Waford. Ensuite, il va falloir réparer le Vogue Merry et donc trouver les matériaux nécessaires à sa reconstruction, tout en résolvant le mystère entourant l’île.Lors des premiers combats, que nous détaillerons plus bas, nous remarquons que nos héros sont chacun de niveau 40 avec beaucoup de techniques quasiment à leurs maximums. Vous l’aurez compris, nous sommes très forts, même trop forts. Vu le nombre d'aventures qu’ont connues Luffy et ses amis, on se dit que c’est logique. Mais une fois la surprise passée, on constate un peu plus tard que le jeu a trouvé une combine qui nous fait repartir de zéro sans plus aucune technique.Une étrange jeune fille nommée Lim, uniquement créée pour les besoins du jeu, possède un pouvoir spécial lui permettant de sceller les compétences des gens qu’elle touche dans des cubes. Ces derniers s’éparpillent dans tout Waford. Nouvelle mission, nous devons tous les récupérer. Pour ce faire, nous devons faire les différents colosses qui protègent l’île. Un autre personnage nommé Adio, encore une fois uniquement créé pour les besoins du jeu, nous prête main forte.Même si les graphismes sont beaucoup moins optimisés que sur les autres plateformes plus puissantes, l’environnement est beau et coloré et des personnages dans un aspect de dessin animé. Malgré tout, les traits sont moins nets et parfois flous surtout quand on regarde au loin. Cependant, on ne constate aucun ralentissement ni bug dans ce portage et la jouabilité est parfaitement agréable et simple à prendre en main.Les quêtes sont marquées sur la carte que nous voyons affichée en permanence en petit en bas à gauche de notre écran. Mais si nous voulons l’avoir dans son intégralité, une simple pression de la touche -, permet de le faire.Côté exploration, l'aventure est plutôt linéaire. On n’est pas forcément libre d’explorer l’île comme bon nous semble surtout à certains moments de l’histoire où nous sommes obligés de suivre la trame principale. Ce qui ne pourrait pas forcément plaire aux férus de RPG.L’histoire principale en elle-même est prenante et on a envie d’aller jusqu’au bout, même s’il y a un peu trop de cinématiques. Heureusement, nous pouvons en passer certaines.Il s’agit certes d’une histoire originale mais on nous fait quand-même revivre d’anciennes aventures connues des fans.On pourrait penser d’office que le jeu n’est qu’une succession assumée d’éléments de fan-service. Et on ne parle pas que des mimiques permanentes relatives aux personnalités de chaque héros comme par exemple Luffy qui ne pense qu’à manger, Nami qui est accro aux trésors ou encore Sanji et Zoro qui ne font que s’envoyer des piques à la figue.En effet, pour récupérer entièrement les capacités de nos héros, nous ne devons pas simplement explorer l’île de Waford. Une fois le cube récupéré sur un colosse, il faut qu’il puisse réintégrer le corps. Pour cela, Lim va utiliser à nouveau ses pouvoirs pour faire voyager Luffy et ses amis dans leurs souvenirs via l’étrange monde de Memoria.Le premier arc important est celui d’Alabasta, le but étant le même que dans le manga : affronter et vaincre le pirate Crocodile.D’autres chapitres majeurs de Luffy au cours de ses aventures, sont dévoilés à chaque nouveau cube récupéré sur un colosse.Si les non connaisseurs de One Piece découvrent ainsi d’anciennes épopées de l’équipage au chapeau de paille, les fans peuvent les revivre en jeu vidéo en connaissant évidemment à l'avance le dénouement.Cependant, petite subtilité, l’histoire ne se déroule pas exactement comme dans les souvenirs des personnages. En effet, puisqu’ils ont perdu certaines de leurs capacités, ils sont moins forts et donc leurs anciens ennemis plus difficiles à combattre. Même si le contenu varie, les héros en font régulièrement la remarque, l’issue reste la même.Cela nous donne une illusion de liberté mais il n’en est rien. Le jeu nous empêche presque tout le temps de nous balader où nous le souhaitons, nous obligeant encore une fois à suivre la trame principale, toujours agrémentée de longues cinématiques. L'aventure reste tout de même très chouette à suivre.Il existe bien des objectifs à remplir et des missions secondaires mais elles ont l’air d’être plus présentes pour combler un vide que pour nous apporter quelque chose. En soi, elles sont plutôt inutiles mise à part qu’elles nous rapportent des consommables qui peuvent être utiles pour nous soigner ou nous redonner de la vie.Que ce soit sur l’île de Waford ou dans Memoria, on peut contrôler Luffy ou un autre membre de l’équipage puisque chacun possède une capacité spéciale. Par exemple, Sanji est capable de trouver des ingrédients rares par terre, Chopper peut passer dans de minuscules tunnels et Luffy, utiliser ses bras élastiques pour atteindre des choses au loin ou des zones normalement inaccessibles.En général, on n’a pas besoin de chercher longtemps pour savoir qui contrôler, puisque le jeu nous l’indique directement. De bout en bout, le titre nous tient par la main sans nous donner vraiment de libertés.Parlons maintenant des combats qui sont plutôt bien pensés. Il y a quelques bonnes idées.Pour activer ces derniers, il suffit simplement de s’approcher du monstre se baladant dans la nature. Si on s’approche par derrière, on attaque le groupe d’ennemis par surprise et nous avons des bonus de coups. Si ce sont eux qui nous foncent dessus avant qu’on ait le temps de nous retourner, ce sont eux qui ont des bonus et qui ont l’initiative. Mis à part cette exception, nous commençons toujours les combats.Les batailles se font au tour par tour et nous contrôlons quatre membres de l’équipage, les trois derniers restant en retrait temps qu’on ne fait pas appel à eux. Il existe trois types de combattants, la force, la rapidité et la technique. Chaque type sera plus fort ou plus faible face à un autre. Il s’agit du fameux triangle de puissance. Durant les rixes, ce triangle est présent tout du long en bas à gauche de notre écran, nous n’avons donc même pas besoin de l’apprendre par cœur.Quand commence l’affrontement, les héros sont déjà placés sur le terrain. Il existe le mode tactique qui nous permet de choisir le bon personnage contre le bon ennemi. Ce qui est pratique c’est que ce mode est présent durant toute la durée du combat. Ce qui veut dire que si un héros fait face au mauvais monstre, il peut céder sa place à un autre plus adéquat, même s’il s’agit des trois protagonistes en retrait. Bien sûr, c’est à condition qu’il n’ait pas déjà épuisé son tour, sinon il faut attendre le suivant. De fait, nous ne sommes jamais en position de faiblesse devant l’ennemi, même pris par surprise. Et nous pouvons ainsi jouer avec tous les personnages de One Piece.Chacun peut faire une attaque simple, activer une compétence ou utiliser des objets pour se soigner lui ou les autres. Les pouvoirs spéciaux consomment des points de tension, les PT, mais se rechargent très rapidement, on ne se retrouve donc quasiment jamais à court. A la fin du combat, tout le monde gagne de l’expérience même les héros qui n’ont pas combattu. Ainsi, ils montent tous de niveau presque en même temps.Dans l’hypothèse où on subit des dégâts critiques, des altérations d’états ou même le KO d’un personnage, on peut utiliser des consommables trouvés un peu partout dans le jeu ou des plats préparés par Sanji pour récupérer de la santé ou se soigner.Pour finir, certains combats proposent des défis à remplir comme par exemple battre un ennemi avec un personnage en particulier ou gagner la bataille avant qu’un allié ne tombe KO. Une fois les défis remplis, on obtient des bonus d’XP qui sont généralement très conséquents. Cependant, l’apparition des défis est totalement aléatoire et peut même survenir en plein milieu d’un combat.Les compétences sont toutes très belles à voir et à chaque fois spectaculaires. Dommage qu’au bout d’un moment, elles allongent un peu trop la bataille et ont ne peut pas passer la cinématique de ces attaques. Ce qu'on peut faire cependant, est de passer en mode combats automatiques et de laisser faire mais cela enlève la saveur des batailles tactiques.De plus, les combats sont en règle générale très simples voire trop simples même face à des ennemis plus forts. Nos héros tombent rarement KO. Les boss eux-mêmes sont parfaitement accessibles.Les forces ne sont pas non plus forcément équilibrées. On peut aussi bien tomber sur des ennemis que l’on peut abattre en un seul coup et qui vont nous apporter énormément d’XP que sur des monstres très résistants qui ne vont rien nous rapporter.Enfin, les temps de chargement entre les combats sont relativement longs, dont le portage est sûrement en cause.Malgré tout, ces batailles épiques sont toujours agréables à visionner.