Test des Tortues Ninja - Le destin de Splinter, plus beat’em all que rogue like

De tortues ninja à tortues rogue

Galerie images



Galerie images





Puis de tortues à chevaliers d'écaille

Galerie images







Galerie images









Vous l’avez compris, on évolue dans l’univers des Tortues Ninja. Si parmi vous, il y en a qui ont peur de trouver de la redondance car le titre de Dotemu est encore récent, les deux titres ne proposent pas la même expérience bien que la finalité soit la même, c'est-à-dire : la baston. Il faut reconnaître que de nombreux titres comme Hades, Wizard of Legend ou encore Dreamscaper sont des beat’em all avec des mécaniques de rogue like en vue isométrique. Les Tortues Ninja, le destin de Splinter est du même genre et jouable jusqu’à quatre en local ou en ligne.Dans cette aventure, les quatre frères doivent sauver leur maître Splinter. Ce dernier se fait capturer par Shredder et son clan du Foot. Ils utilisent un portail dimensionnel pour s’enfuir et se lançant à leur poursuite, les tortues apprennent elles aussi à s’en servir pour retrouver le maître rongeur. C’est à travers cette histoire de portail qu’elles voguent entre les différents biomes du rogue like ainsi que leur base dans les égouts qui fait office du traditionnel hub. Le récit puise massivement dans le lore des Tortues Ninja. Les dialogues sont fréquents entre les quatres frères ainsi que les PNJ et autres ennemis. Les personnages sont tous bien mis en avant ce qui est assez inhabituel et plaisant pour le genre.Jusque là, le rogue like coche toutes les cases mais après plusieurs runs, il faut reconnaître un manque de variation qui amène à une répétition trop rapide et évidente. D’habitude, il y a plusieurs types de salles. On nous propose à minima deux pièces afin de choisir comment constituer soi-même notre run. Ici, zéro. La seule option c’est de tabasser tout le monde pour passer à la pièce suivante. Il y a même un nombre de salles prédéfini quand on les compte, pour atteindre un marchand, un mini boss et un dernier marchand avant le boss du biome. Mais entre chacune de ces pièces, c’est baston et baston. Il n’y a aucune variation.A chaque run il est possible de choisir laquelle des quatre tortues on souhaite incarner. Elles disposent toutes de caractéristiques propres qui orientent la façon dont vous allez construire le build de compétences durant la partie. Par exemple, Léo inflige des dégâts de base plus élevés par rapport à ses frères, tandis que Raf a naturellement plus de chance d’infliger des coups critiques.A chaque fois que vous finissez une salle, on vous propose systématiquement le choix entre des compétences ou différents types de ressources. Certaines comme la ferraille ne s’utilisent que chez le marchand durant la run tandis que d’autres servent à débloquer des capacités permanentes au hub, plus de points vie de base, plus de chance de trouver telle ou telle type de capacité, etc.Au niveau des capacités, comme on disait, chacun commence avec un passif mais en plus de cela ils disposent tous d’une attaque spéciale, bouton Y, et d’un d’outil, bouton A. Ces deux compétences actives une fois utilisées se rechargent avec les attaques normales, bouton Y. Pour finir, comme tout bon rogue like beat’em all qui se respecte, il y a une esquive avec un nombre d’utilisation limitée et un cooldown, appelée la ruée, bouton B.A chaque fois que vous finissez une salle, vous avez généralement plusieurs choix d’amélioration entre ces différentes aptitudes : appliquez des effets à votre attaque de base, à votre spéciale, à votre ruée, à votre outil voir en changer. Les aptitudes sont très nombreuses et ne manquent pas d’apporter un renouvellement à l’expérience.L’aventure, même si elle parait simple au départ, devient très rapidement technique et le simple martelage de boutons se transforme en véritable défi de dextérité et timing. Jouer à plusieurs devient une nécessité tant la difficulté se corse au fil de la progression. L’aventure solo est un véritable défi. Heureusement que la maniabilité est excellente, les commandes répondent parfaitement et cela permet une expérience fluide et dynamique.On reconnaît le savoir-faire d’un studio axé sur les MOBA où ces aspects sont des standards. Cependant il faut de la coordination à quatre pour éviter à la caméra d’être dérangeante puisque celle-ci est focalisée en priorité sur le premier joueur.