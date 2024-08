Test de Guayota : une aventure prise de tête

A la découverte d’une île mystérieuse

Des énigmes prises de tête, à cause d’un gameplay lourd

Commençons par un peu d’histoire. Année 1506. Le roi d’Espagne vous donne une mission secrète, celle de partir découvrir la légendaire île de Saint Brendan des îles Canaries, dont on dit qu’elle est un paradis sur terre, et de percer ses secrets.Pour ce faire, notre héros va chercher des informations auprès des autochtones de l’île Tenerife. Ces derniers lui expliquent que Saint Brendan est cachée par un immense brouillard apparemment infranchissable. Le seul moyen de trouver l'île serait de ne pas le vouloir. Notre héros et son équipage laissent donc leur navire dériver et c’est à l’endroit désiré qu'ils finissent par arriver.C’est sur ce début accrocheur que le jeu commence. Les graphismes sont beaux à regarder même s’ils sont simples. Les faciès des protagonistes, entièrement noirs avec juste deux gros yeux jaunes, ne choquent pas et donnent au jeu un style qui lui est propre. Les paysages sont colorés et pas désagréables à observer.Le périple de notre héros commence sur une plage et il va vite découvrir qu’il doit retrouver certains membres de son équipage perdus dans trois temples différents, qui recèleraient en plus tous les secrets de l’île Saint Brendan.C’est dans chacun d’eux que le titre dévoile son style puzzle aventure. En effet, chaque temple possède différents niveaux avec des portes à ouvrir et à explorer tout en résolvant une série d’énigmes. Notre explorateur doit, pour sortir, réussir à éclairer certains points spécifiques grâce à des pierres brillantes disséminées un peu partout dans le niveau. Une fois arrivé au bout, la porte suivante s’ouvre et ainsi de suite jusqu’à la fin du temple. A la conclusion de chaque niveau, nous découvrons des dessins gravés sur un mur que notre héros relate dans son journal et qui raconte bout à bout la légende des dieux Magec et Guayota. Les stages sont très courts pour peu qu’on arrive à solutionner les problèmes rapidement.L’intérieur des temples étant sombre, parfois même trop, notre héros se déplace à l’aide de sa torche.Mais une subtilité vient s’ajouter à cela. Et nous la découvrons par le biais d’un tout premier piège impossible à éviter. Notre torche s’éteint alors, nous plongeons dans les ténèbres. Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie et c’est là que le donjon s’éclaire dans sa totalité, une flamme bleue dansant au-dessus de notre tête. Nous voilà dans le plan de la folie. Les pièges à éviter ont disparu mais à la place, nous avons des énigmes plus complexes à résoudre pour sortir et revenir dans le monde réel.Ainsi, le jeu nous propose de progresser dans l’un ou l’autre plan, sachant que pour comprendre l’histoire dans sa totalité, il est vivement conseillé de faire les deux en même temps.Comme dit précédemment, nous avons deux facettes dans les trois temples, le plan réel et le plan de la folie. Tous les niveaux ne le proposent pas mais nous reconnaissons les deux dimensions grâce aux symboles de couleur devant la porte. Le symbole jaune étant la réalité et le violet celui de la folie. Si les deux sont affichés en même temps à l’entrée, nous sommes censés avoir le choix.Il faut savoir que les énigmes du plan réel sont loin d’être insurmontables niveau réflexion. Il s’agit en réalité d’éviter les pièges, d’apprendre leur pattern par cœur et d’avancer avec rapidité et dextérité. Ce que le gameplay n’offre pas spécialement… En effet, le contrôle de notre personnage est lourd et rigide. La touche B qui nous permet de sprinter sur une trop courte distance, met du temps à se réactiver. Et pour un peu que cette petite course s’arrête entre deux pièges arrivant vers nous, notre héros risque de les prendre en pleine figure car il ne se remet pas en marche instantanément. De ce fait, on perd une partie de notre flamme bêtement et rapidement. Ce manque de réactivité est extrêmement frustrant d’autant qu’on ne peut raviver entièrement la flamme qu’une fois par niveau. Au fur et à mesure que la flamme s’éteint, l’environnement devient de plus en plus sombre, ce qui rend encore plus difficile de voir les obstacles.Si nous perdons les trois parties de notre torche, nous sombrons dans l’obscurité totale et donc nous basculons automatiquement dans le plan de la folie. Ici, aucun piège, et donc aucun risque de sombrer dans les ténèbres. Il nous faut résoudre des énigmes pour sortir. Si au début elles sont parfaitement réalisables, elles deviennent de plus en plus casse-tête et il faut alors faire preuve d’une grande réflexion et observation. Là encore, si on arrive à trouver la solution, certains puzzles demandent une certaine rapidité pour être résolus car ils sont chronométrés. A cause de la lourdeur de notre personnage, on risque d’échouer. Il faut alors recommencer…Si on le souhaite, on peut explorer tous les temples uniquement dans le plan réel, si on parvient à éviter tous les pièges, ou uniquement dans celui de la folie lorsqu’il est disponible, si on est plus doué pour résoudre les énigmes. Cependant, en faisant ce choix, on risque de ne pas comprendre totalement l’histoire ce qui, au final, est tout à fait dispensable. Mis à part découvrir un mythe morceau par morceau, le scénario est secondaire.S’il est très facile de passer du plan réel au plan de la folie simplement en laissant notre torche s’éteindre, l’inverse est malheureusement impossible. Dans l’autre dimension, si on veut continuer dans l’histoire dans la réalité, on est obligé d’arriver au bout du niveau. Ce qui est vraiment dommage et frustrant surtout lorsqu’on y arrive par accident… Au final, on ne nous laisse pas réellement le choix...