Choisissez l'agenda ultime du Gamer pour la rentrée scolaire

A l'approche des vacances, l'agenda scolaire n'est pas forcément le premier produit qui vous vient à l'esprit et pourtant... Cet indispensable du cartable ou du sac à dos vous accompagne tous les jours, toute l'année, égrenant les jours puis les semaines. Et quand les dernières pages arrivent, il y a un vrai air de vacances qui s'annoncent !Hugo Publishing a imaginé un agenda idéal pour les gamers : son format compact de 12.8x18.8 cm avec une couverture semi-rigide comprend 284 pages dans lesquelles vous pourrez noter vos devoirs... et aussi découvrir des anecdotes sur le jeu vidéo. Vendu 11.99€, c'est un super moyen d'avoir une petite pensée pour votre loisir de prédilection à chaque fois que vous devrez prendre note de vos devoirs.Le contenu de l'agenda est assez classique, avec dans les premières pages un rappel des données essentielles comme vos coordonnées et surtout les dates de vacances par zone scolaire. L'agenda dispose aussi d'une vue mensuelle pour repérer les dates clés rapidement, puis on entre dans le principe de l'agenda avec une page par date. En bas de chaque page, vous pourrez retrouver des anecdotes sur les jeux vidéo, comme des records, des faits historiques, qui seront peut-être des rappels pour les uns, des découvertes pour les autres.L’agenda Jeux Vidéo 2024-2025 de Hugo Publishing est disponible sur certains sites Internet, notamment sur le site de son éditeur et dans certains magasins.