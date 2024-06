Découvrez Party Walk, la nouvelle fonctionnalité de Pikmin Bloom disponible ce 27 juin

Pikmin Bloom New Feature: Party Walk Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sur son blog, Niantic dévoile le principe de fonctionnement de Party Walk, une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible dès le 27 juin 2024 dans Pikmin Bloom. On vous propose pour commencer de découvrir cette fonctionnalité en vidéo :On comprend ici que le principe consiste à retrouver virtuellement ses amis pour des balades sans objectif particulier, si ce n'est celui de faire le plus grand nombre de pas ensemble.Dans la liste des défis, vous disposerez d'un nouveau bouton "Party Walk" qui vous permettra de configurer une nouvelle balade, Niantic invite à la créativité dans le nom donné au groupe, le tout sera alors transformé en QR Code et en lien à partager avec les joueurs avec lesquels vous aimeriez vous balader de manière virtuelle, peu importe la distance physique qui vous sépare.Vous pourrez donc rejoindre une Party Walk existante, pour ce faire il vous suffira de scanner le QR Code transmis ou de cliquer sur le lien transmis par votre ami : les deux modes ouvriront l'application Pikmin Bloom sur votre smartphone pour vous inviter à confirmer votre participation.Vous pouvez participer à 3 Party Walks simultanés, et chaque Party Walk peut avoir un nombre illimité de participants. Une fois rejointe, il n'est plus possible d'annuler ou de quitter une Party Walk (à moins qu'elle n'ait pas encore commencé auquel cas vous pourrez l'annuler).Aucune information de localisation ne sera partagée avec les autres joueurs de la Party Walk, mais vous pourrez demander à ajouter en ami les autres participants de la session à laquelle vous prenez part.Party Walk est donc une nouvelle fonctionnalité, elle sera disponible dès la version 97 ou plus de Pikmin Bloom.Source : blog Pikmin Bloom