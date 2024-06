Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : un portage de qualité pour la Switch

Beyond Good & Evil Graphics Comparison (20th Edition VS HD) Retrouvez la vidéo sur YouTube

De notables améliorations visuelles

Des fonctionnalités modernes pour une expérience optimisée

La sortie de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sur Nintendo Switch, ce 25 juin, est un événement attendu par les fans de cette saga culte. Ce remaster apporte une série d'améliorations visuelles et techniques, mais comment se compare-t-il à la version HD précédente sortie sur Xbox 360 ? Grâce à une comparaison graphique approfondie, nous pouvons maintenant évaluer ce nouveau portage.Voici la vidéo de Gamexplain au sujet de ce remaster :Voici une seconde vidéo qui nous permet de comparer la version GameCube à la version Switch :Cette dernière vidéo compare le jeu original avec son remaster :La version anniversaire du jeu bénéficie de graphismes améliorés, offrant des résolutions allant jusqu'à 4K (évidemment, cela ne concerne pas la Switch !) et un framerate stable de 60 images par seconde. Les textures ont été affinées, les environnements retravaillés et les effets visuels modernisés. Cette version permet aux joueurs de redécouvrir l'univers de Hillys avec une netteté et une fluidité inédites.Par rapport à la version HD de 2011, cette édition 20ème anniversaire présente des améliorations notables. Les détails des personnages, en particulier Jade, sont plus précis, les couleurs sont plus vives et les effets de lumière plus réalistes. Ces changements créent une immersion plus profonde dans le monde de Hillys, rendant justice à l'atmosphère unique du jeu original.Outre les améliorations graphiques, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition introduit plusieurs fonctionnalités modernes. Les contrôles ont été optimisés pour la Nintendo Switch, offrant une expérience de jeu plus fluide et intuitive. De plus, l'ajout de la sauvegarde automatique et de la sauvegarde croisée entre les plateformes facilite grandement la progression dans le jeu.Cette édition anniversaire ne se contente pas de remasteriser le jeu original ; elle propose également des contenus inédits. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles récompenses en explorant Hillys et en enquêtant sur le passé de Jade à travers une chasse au trésor. Un mode speedrun a été ajouté pour les amateurs de défis, accompagné de nouvelles réalisations à débloquer, ce que l'on avait pu indiquer déjà dans notre précédent article sur le jeu Pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux joueurs, cette édition anniversaire de Beyond Good & Evil sur Nintendo Switch a un petit goût de jeu incontournable. Avec ses graphismes améliorés, ses fonctionnalités modernes et ses nouveaux contenus, elle offre une expérience de jeu à la hauteur des attentes. Plongez dans l'univers de Hillys et redécouvrez l'aventure de Jade avec un regard neuf. Et quant à notre test, patience, Shishi se remet tout juste de son test de Luigi's Mansion 2 HD que déjà, on lui a confié le test de Beyond Good & Evil - 20th anniversary Edition !Allez-vous craquer pour les aventures remasterisées de Jade dans Beyond Good & Evil 20th Anniversary ? Ne manquez pas de nous parler de votre expérience de jeu en commentaire ci-dessous, voire même à laisser votre avis sur le jeu dans notre fiche dédiée.Sources : Nintendo Everything