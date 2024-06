Epic Mickey Rebrushed : date de sortie, bonus de précommande et une édition collector révélés

Disney Epic Mickey: Rebrushed | Release Date Reveal | Collector's Edition Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un classique revisité

Bonus de précommande

Un costume exclusif pour Mickey, inspiré de Steamboat Willie.

Des thèmes de menu personnalisés pour la Nintendo Switch.

Un accès anticipé à une série de défis spéciaux dans le jeu.

Édition collector

Une figurine de Mickey en édition limitée de 28cm.

Un artbook de 64 pages avec des illustrations inédites.

Une bande-son originale sur CD.

Un boîtier en métal exclusif.

Rappel des améliorations du jeu

Le retour de Mickey Mouse dans une aventure magique se précise avec la sortie désormais annoncée d'Epic Mickey Rebrushed. Les fans de Mickey peuvent dès maintenant marquer leur calendrier : le jeu sera disponible sur Nintendo Switch le 24 septembre 2024. Plongeons dans les détails de cette sortie très attendue, incluant les bonus de précommande et l'édition collector, dans la foulée de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de THQ Nordic.Epic Mickey Rebrushed est une version remasterisée du jeu original Epic Mickey, sorti initialement en 2010 sur Wii. Ce jeu d'action-aventure plonge les joueurs dans un univers inspiré des œuvres de Disney, où Mickey Mouse doit restaurer un monde magique en utilisant son pinceau magique.Les joueurs qui précommanderont Epic Mickey Rebrushed auront droit à des bonus exclusifs.Ces bonus incluent :Pour les collectionneurs et les fans les plus passionnés, une édition collector sera également disponible, elle coûtera 199 euros, ce qui est tout de même un sacré budget. On vous laisse juge de savoir si le prix est justifié en découvrant le contenu de cette édition collector ci-dessous.Cette édition comprendra :Epic Mickey Rebrushed ne se contente pas d'un coup de peinture sur les graphismes du jeu. Il bénéficie également de plusieurs améliorations de gameplay pour offrir une expérience plus fluide et immersive. Les contrôles ont été optimisés pour la Nintendo Switch, et de nouvelles quêtes secondaires ont été ajoutées pour enrichir l'expérience de jeu.Avec sa date de sortie fixée au 24 septembre 2024, Epic Mickey Rebrushed promet d'apporter une dose de nostalgie et de nouveauté aux fans de Disney et de jeux vidéo. Le timing avec la sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom pourrait compliquer un peu la tâche de Disney, mais que l'on soit un vétéran de la version originale ou un nouveau joueur, cette aventure magique saura rappeler de sacrés souvenirs aux joueurs du premier opus, tout en offrant une chance à la nouvelle génération de découvrir un jeu d'aventure dans un des univers préférés de la pop culture contemporaine.Si vous souhaitez acheter l'édition collector d'Epic Mickey Rebrushed, rendez-vous sur le site officiel de THQ Nordic Sources : Nintendo Life