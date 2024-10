Test de Epic Mickey Rebrushed : Recolorer le monde

Effacer et recommencer ?

Poussé par sa curiosité naturelle, Mickey va s’infiltrer dans l’atelier de Merlin et y découvrir un monde caché… Mais catastrophe ! Mickey y renverse un pot de diluant magique… Reparti ni vu, ni connu, Mickey pensait être intouchable, mais c’était sans penser aux conséquences de ses actes ! Attaqué par une étrange créature, le voilà propulsé dans le monde qu’il a dilué !Armé du pinceau magique volé au magicien, vous incarnez Mickey et devez utiliser votre pinceau pour combler les vides ou en créer. Votre outil bénéficie en effet de deux fonctions : mettre de la peinture et donc faire apparaître des éléments du décors ; ou effacer ce qui peut l’être pour vous frayer des passages ou actionner des mécanismes. Autour de vous, l’univers reprend des couleurs et des formes. Mais cela vous permet aussi de découvrir de nombreux individus à aider au fil des différents niveaux.Cette nouvelle version d’Epic Mickey bénéficie d’un lissage graphique et d’une certaine réinvention de ses contrôles. Tout cela est parfaitement intégré. Vous évoluez dans ce monde grâce à un saut, un double saut, un dash et autres attaques au corps à corps. Vous pouvez aussi en effectuer à distance, grâce à votre super pinceau, mais cela, on vous en parle juste après.Les mondes de Mickey sont vastes : personnages oubliés ou moins visibles, ils sont nombreux à être nés sous la plume de Walt Disney ou des studios d’animation. Ici, vous serez donc accompagné du lapin Oswald ou du moins le croiserez à de nombreuses reprises. Mais il n’est pas seul : Pat Hibulaire, Clarabelle et d’autres sont aussi au rendez-vous.A cause de vous, leur monde est complètement ravagé : des créatures inquiétantes terrorisent et enferment les habitants, mais aussi il manque des bouts ! La faute au diluant que Mickey a renversé sur ce monde…Epic Mickey Rebrushed est un jeu d’aventure et de plateformes en 3D mais aussi en 2D. A la manière d’un Super Mario 64, vous allez traverser des mondes, sous la forme non pas de tableau mais d’écran de projection comme au cinéma. Vous allez alors pouvoir voyager d’un monde à un autre, sauver les habitants, résoudre quelques énigmes environnementales et autres courses contre la montre.Mais pour rentrer dans ces mondes, il faudra passer par un niveau de transition en 2D. Reprenant l’esthétique en noir et blanc des premiers dessins animés, ces niveaux de plateformer 2D sont relativement courts mais efficaces. Cependant, là-bas, vous ne pouvez pas utiliser votre pinceau.Et le pinceau, parlons-en ! Puisque Mickey a renversé du diluant sur ce monde, il manque pas mal d’éléments. Alors avec votre pinceau vous pouvez les peindre à nouveau. Avec les deux gâchettes vous allez soit peindre, soit effacer les éléments de décors autour de vous. Vous pouvez d’ailleurs les éléments que vous pouvez peindre ou diluer grâce à leur silhouette en transparence qui se trouve autour de vous. Cela vous permet de savoir ce que vous pouvez ou non faire apparaître ou disparaître.Epic Mickey Rebrushed est particulièrement riche. Que ce soit les défis ou quêtes annexes, l’univers du jeu regorge de mystères et de choses à découvrir. Vous pouvez ainsi récolter des tickets de différentes couleurs, des illustrations et autres éléments.Par bien des aspects, le titre pourrait être un jeu de plateforme 3D classique. Les contrôles, plus développés que dans l’opus originel, sont efficaces et maîtrisés. Cependant, l’ajout du pinceau et de sa mécanique de faire apparaître ou disparaître des éléments du décors donne une vraie plus-value au jeu. On en vient à essayer de tout faire disparaître pour peut-être trouver des secrets derrière des cloisons par exemple.Mais c’est aussi dans les affrontements que le pinceau prend une nouvelle dimension. Bien sûr, vous pouvez taper au corps à corps pour venir à bout de vos ennemis (mais aussi casser des éléments du décors pour y découvrir des ressources, des cœurs, du mana, etc). Mais vous pouvez aussi utiliser votre pinceau. Soit en effaçant soit en peignant… Et si l’un permet de se débarrasser de son ennemi, l’autre permet de le rallier à votre cause et de vous en faire un ami. Un compagnon qui vous suit et qui attaque aussi pour vous défendre !