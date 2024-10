Test de Caravan Sandwitch, demandez à l’apocalypse de ralentir

Bon retour chez toi

Dans Caravan Sandwitch, disions-nous, vous incarnez Sauge, une jeune pilote de vaisseau rentrant chez elle après quelque temps en station. Elle n’a pas vraiment donné de nouvelles à ses proches durant son absence, mais elle a une bonne raison de rentrer : sa sœur Garance, disparue depuis 6 ans, refait surface à travers une balise de détresse.







Vous auriez donc pu leur mentir en disant que vous aviez donné des nouvelles, mais passons ! Il est temps d’aborder notre programme principal : la destruction. Eh oui, qui dit brouilleur, dit pas de signal, et donc pas moyen de remonter la piste de la balise de Garance. Mais heureusement, votre pote d’enfance Nèfle a trouvé un moyen de les détruire. A bord du van de Rose, la grand-mère jardinière vous voilà paré pour arpenter forêt et désert !



Après un bref trajet dans une station curieusement vide puis un train interstellaire, on se retrouve à Cigalo (on vous a dit qu’ils étaient du Sud les développeurs ?), une ancienne planète minière plutôt désertique. Votre village n’a pas trop changé, mais un coup de main ne leur fera pas de mal : des brouilleurs ont été installés sur toute la zone, empêchant toute communication via Toaster, une application de messagerie instantanée.Vous auriez donc pu leur mentir en disant que vous aviez donné des nouvelles, mais passons ! Il est temps d’aborder notre programme principal : la destruction. Eh oui, qui dit brouilleur, dit pas de signal, et donc pas moyen de remonter la piste de la balise de Garance. Mais heureusement, votre pote d’enfance Nèfle a trouvé un moyen de les détruire. A bord du van de Rose, la grand-mère jardinière vous voilà paré pour arpenter forêt et désert !La seule condition de l’emprunt du seul véhicule du coin est de prêter main forte aux autres habitants. Une occasion de découvrir le chouette panel de personnages de ce jeu, aux noms évoquant des végétaux provençaux : Clémentine la mécano et Olivier le médecin, parents du petit Abricot, Curry le vieil ermite, le groupe de nomades…Un grand soin a été apporté à la diversité et aux rapports humains, et ça fait franchement du bien.

Je pars pour une aventure !

Il est temps de vous lancer ! Ouvrez la carte et…. contemplez le flou. Eh oui. Pas de signal, pas de GPS. La première antenne vous est indiquée par Nèfle, pour le reste faudra chercher. En même temps, vous êtes aussi là pour vous balader et contempler les jolis paysages de Cigalo.



L’exploration se concentre sur de l’escalade et la résolution de petites énigmes, pour alimenter des portes ou des plateformes et accéder à de nouveaux endroits. Très vite, vous constatez que certaines zones vous sont inaccessibles : il va vous falloir un meilleur matériel. Heureusement Nèfle, notre Géo Trouvetout local, n’est jamais à court d’idée et vous propose d’améliorer votre van, avec une antenne, un grappin, une poulie pour tyrolienne…



Une motivation de plus pour éliminer ces brouilleurs ! Si cette mystérieuse silhouette rouge arrête de vous mettre des bâtons dans les roues bien sûr…

Collectionnite

La balade est en plus sans risque, car il n'y a ni ennemi, ni dégâts de chute, et ça on apprécie.



Des points de contemplation ont même été disposés ça et là pour profiter de la vue, et admirer les décors. Sauge commente aussi pas mal les éléments présents, ce qui apporte beaucoup à la compréhension de l’univers et de son histoire. Elle n’est par contre pas toujours de bon conseil… Mais on vous laisse découvrir ça !

Galerie images



Dans Caravan Sandwitch, … On va régler un truc tout de suite. Oui, on entend “sandwich”. Mais non, vous ne mangez pas votre van. C’est “sand”, sable, et “witch”, sorcière. Voilà. (c’est quand même très rigolo comme titre).Ce sont d’ailleurs ces constructions qui vous feront avancer dans l’histoire, de chapitre en chapitre. Pour les fabriquer, il vous faut d’abord trouver un certain nombre de composants de différents types à travers la carte, puis revenir au garage pour lancer l’opération. Chaque fois, le jeu vous prévient que vous allez passer au prochain chapitre et vous signale les quêtes à terminer avant. La construction prenant deux ou trois jours, les personnages ont le temps de changer d’activité pendant ce temps.Les quêtes vous sont données de façon assez sympathique via votre canal Toaster, qui vous sert donc de journal de bord. Évidemment, si vous êtes en zone brouillée, vous n’aurez plus accès aux discussions.Que serait un jeu d’exploration sans collection ! Vous pouvez évidemment ramasser pas mal de collectibles pour les machines, mais aussi des fleurs, des barres de céréales, des sandwichs… Et des peluches ! Vous les trouvez à des endroits improbables, sous des formes toutes plus mignonnes les unes que les autres, pour les ramener à bébé Abricot.Sur la piste de la silhouette rouge, des indices sont également à récupérer afin de comprendre ce qu’il se trame sur la planète.Avec toutes les zones à visiter et les ruines de laboratoires à explorer, on ne s’ennuie pas du tout alors que le format du jeu pourrait être répétitif. Un équilibre de haute volée.