Test de Shogun Showdown : un rogue like à l’horizontal

Vainquez la mort !

Droite et gauche

Comme dans de nombreux rogue like, les bonus et armes disponibles changent de run en run. Certaines choses, cependant, restent : une attaque à l’épée et une à l’arc pour commencer. Le reste, ce sera à vous de le débloquer. Pour cela, vous disposez de plusieurs types de monnaies : des crânes pour les boss vaincus (qui restent à la fin de votre run), des pièces d’or pour acheter des augmentations et autres pendant votre run. Sans compter les potions que vos ennemis laissent obligeamment derrière eux et qui vous permettent de regagner des points de santé, du bouclier ou autre bonus.

Comme dans tout rogue like, vous allez recommencer à l’infini ce combat contre la mort pour aller au tréfond du territoire. Ici, pas vraiment d’histoire, juste une progression qui se fait grâce à une carte avec le choix entre deux destinations. Mais revenons aux bases : l’articulation de votre partie.Tout commence par un tutoriel. Une fois celui-ci terminé (nous verrons juste après le gameplay du jeu), vous pouvez commencer une “vraie” partie. Celle-ci s’articule en plusieurs moments : dans un premier temps, une succession de niveaux composés de plusieurs vagues d’ennemis. Cette phase se termine par un boss. Entre chaque niveau, vous pouvez obtenir de nouvelles armes, juste avant le boss en upgrader une. Une fois votre ennemi ultime vaincu, vous avez accès à la carte et à ses possibilités : toujours deux destinations possibles avant d’aller à la prochaine phase de combat. Vous pouvez, par exemple, augmenter la force d’une de vos attaques, en diminuer le temps de chargement, ou acheter des bonus, en fonction des boutiques que vous voulez visiter.Passons maintenant au gameplay. Shogun Showdown se joue au tour par tour sur un écran à l’horizontal. Une arène, c’est donc plusieurs dalles au sol sur lesquelles se placent votre personnage et les ennemis. Les boutons ZL et ZR vous permettent de vous déplacer vers la droite ou vers la gauche. Avec Y vous pouvez vous retourner, car puisque tout est à l’horizontal, vous pouvez totalement vous retrouver avec des ennemis dans le dos ! En bas de l’écran, vous trouvez vos attaques, que vous allez pouvoir sélectionner en vue de les exécuter.Le gameplay est relativement simple une fois qu’on a compris comment agencer les différentes actions. Car vous devez composer avec le temps de rechargement de vos attaques (de plusieurs tours), le fait que certaines attaques ne touchent qu’une ou deux cases, que de face ou tout autour de vous, à distance ou au corps à corps. Tout en esquivant ou cassant les assauts de vos ennemis. Oui, le jeu n’est pas simple et le nombre de tentatives ne serait-ce que pour terminer le premier boss s’avère important. Cependant, le jeu est plaisant : les déplacements atypiques, la nécessité de réfléchir autrement et de réellement planifier vos actions (les bourrins seront rapidement mis à mal par les vagues d’ennemis) en font un titre qui mise plus sur la stratégie que sur l’attaque pure.