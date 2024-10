Test de Cat Rescue Story : Sauver les petits chats !

Un refuge qui a du chat

Votre tante a disparu et vous lègue sa maison dans laquelle elle avait l’habitude de s’occuper des chats perdus du coin. Comme ça fait longtemps qu’elle est absente, les lieux sont un peu à l’abandon. C’est à vous de chasser la poussière de tout ce bazar.Soyons honnête : l’histoire est complètement anecdotique, ne sert strictement à rien si ce n’est à ouvrir des boîtes de dialogues à des moments où on aurait envie de faire autre chose. En plus, elle est classique : un étrange leg, une voisine qui veut à tout prix vous racheter et qui ne supporte pas les chats (qu’elle se mêle de ses fesses déjà ?), des commerçants sympa qui vont vous apprendre à réparer la maison et à nourrir les animaux.Tout est d’ailleurs fait pour que vous puissiez en recueillir un maximum, mais pas au début. La progression est lente et il ne faudra pas trop s’attacher aux félins qui viennent vous visiter…Avant de nous pencher sur le gameplay, un petit point est nécessaire. Cat Rescue Story sort en effet sur Switch, mais pas que. Vous pouvez retrouver une occurrence gratuite du jeu sur smartphone. Le titre a tous les défauts d’un jeu mobile : des items qui s’utilisent selon une certaine durée (en temps réel), d’autres qu’il faut obtenir pour réparer et rénover la maison, des chats qui s’entassent devant la porte et la nécessité de les faire adopter vite, vite !, pour récolter argent et marteau de rénovation.Rapidement, ce n’est plus un refuge mais une usine, où on fait de l’adoption à la chaîne, pour peu que ça nous rapporte quelques pièces et de quoi agrandir, parce que décidément, c’est étroit ici ! Si au début vous vous attachez aux petits animaux qui viennent trouver refuge chez vous, rapidement, ils ne deviennent que des ressources que vous allez tenter de maximiser pour avancer. Les mini-jeux sont répétitifs à souhait, au point de devenir tellement lassants qu’on fonce acheter des biscuits permettant de passer ces phases de jeu. On sent le côté jeu mobile dans la répétitivité des interactions, dans le côté monnaie nécessaire pour avancer, dans la progression déséquilibrée qui force parfois à faire de longues pauses ou à brader des chats pour avancer. Adieu le refuge et bonjour la rentabilité !Le déroulé est simple : on sonne à la porte, vous y trouvez une caisse qui saute et qui contient un chat. Chaque félin a 4 caractéristiques : la nourriture, le soin, le jeu et le brossage. Chaque item correspond à un mini-jeux ou à une action.Pour la nourriture, l’eau et la litière, il faut remplir les différentes caisses qui sont dans votre maison. Une zone à chat permet de s’occuper automatiquement de plusieurs félins. Mais attention ! La nourriture, l’eau et la litière ont une durée de vie en temps réel selon leur qualité. Une heure de la vraie vie pour que vos chats se nourrissent et fassent leur besoin, par exemple. Vous la voyez, l'influence du jeu mobile ?Bien sûr, c’est loin d’être tout. Pour la brosse et les soins, vous devez avoir les items qui vont bien. Et vous les obtenez soit en passant un niveau (et donc en menant à bien les objectifs) soit en les achetant dans la boutique. Encore faut-il avoir les pièces. Cela vous ouvre des mini-jeux particulièrement répétitifs à base de tourner le joystick pour mettre de la crème, ou enlever des poils gênants. Et comble du malheur : le faire une fois ne suffit pas forcément à monter la jauge au max.Seule la jauge de jeu avec les petits chats vous ouvre une succession de mini-jeux un peu différents. Là, il sera question de poursuivre des souris dans toute la maison et de les attraper dans le temps imparti. Malheureusement, là encore, vous allez refaire indéfiniment la même chose. Certes, l’emplacement des souris et des bonus change, mais pas le reste du décors…Mais alors pourquoi monter ces jauges au max ?Parce que sans tous les paramètres au maximum, vous ne pouvez pas faire adopter vos chats. Enfin ceux que vous recueillez. Et c’est le nerf de la guerre de Cat Rescue Story : vous débarrassez des chats pour récolter des marteaux pour réparer et avancer dans l’histoire et des pièces pour acheter des biscuits et autres outils pour vos chats. Comme dit plus haut, les zones pour nourrir vos chats restreignent le nombre que vous pouvez en avoir chez vous. Or il existe plein de chats différents, avec différents niveaux de rareté que vous pouvez collectionner ou du moins qui vous servent à remplir une sorte de cat-o-dex. En recueillir un certain nombre d’une certaine forme vous permet d’ailleurs de gagner des bonus.Le truc, c’est que les chats arrivent de manière incessante devant votre porte. Aucune pause. Dès que vous en avez adopté un, un autre arrive presque dans la foulée. Et si, en plus, vous avez installé des abris avec des graines pour en attirer d’autres avec différents degrés de rareté, vous vous retrouvez très vite submerger. La solution ? La rentabilité. Vous allez rusher pour mettre les différentes jauges au max, le faire adopter via le menu idoine en prenant juste une ou deux caractéristiques. A vous les quelques marteaux et pièces pour continuer. Ou abandonner. Parce que très vite, vous ne pouvez ni vous attacher ni même vous occuper des chats. La faute à une progression qui vous pousse à faire toujours plus et qui se marie particulièrement avec un gameplay désastreux qui ne vous encourage pas à poursuivre.C’est dommage, parce que le jeu est beau. Mais on sent tout de suite qu’il a été conçu pour mobile voire pour du tactile. Or… Il ne l’est pas ! Globalement, vous pouvez facilement vous déplacer, faire courir votre chat dans les mini-jeux. Mais le caresser vous causera de nombreux problèmes, soit d’animation du chat qui s'assoit et se lève en boucle, soit vous allez passer un temps infini à trouver l’endroit où il faut caresser pour faire monter la jauge d’amour du chat, sans succès…