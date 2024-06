Atari 50: The Anniversary Celebration : une édition physique arrive sur Nintendo Switch et PS5

Une nouvelle édition pour célébrer l'héritage d'Atari

Atari, Digital Eclipse et Maximum Entertainment France annoncent la sortie d'une version étendue d'Atari 50: The Anniversary Celebration. Prévue pour le 25 octobre 2024, cette édition physique sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5, offrant une expérience encore plus immersive et riche en contenu.Lancée initialement en 2022 pour célébrer le 50e anniversaire d'Atari, cette compilation de jeux dotée d'un musée interactif se voit aujourd'hui agrandie avec l'ajout de deux nouvelles frises chronologiques et de 39 jeux supplémentaires. Désormais, les joueurs auront accès à plus de 140 jeux classiques jouables, y compris des prototypes inédits et récemment sauvés, ainsi que des perles rares. Cette version inclut également 13 nouveaux segments d'interviews exclusives avec des figures clés de l'industrie du jeu vidéo.Cette frise comprend 19 jeux jouables et huit segments vidéo. Elle plonge dans les histoires méconnues d'Atari et montre son influence durable sur les créateurs et les fans. Parmi les moments forts, on retrouve une exploration de Berzerk de Stern Electronics, des joyaux cachés des années 1980, et des interviews de personnalités comme Al Alcorn, créateur de Pong, et Evelyn Seto, artiste derrière le logo iconique "Fuji" d'Atari.Cette chronologie retrace l'histoire de la rivalité entre l'Atari 2600 et l'Intellivision de Mattel. Avec 20 jeux jouables et plusieurs segments vidéo, elle explore cette compétition historique, incluant des jeux M Network, des interviews de personnalités comme Don Daglow et des prototypes rares de l'Atari 2600 et 5200.Pour les collectionneurs, une édition Deluxe avec Steelbook sera également disponible sur Nintendo Switch.Elle inclura :Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition est un hommage incontournable pour les passionnés de jeux vidéo et les collectionneurs, offrant une rétrospective complète de l'histoire d'Atari et de son impact sur l'industrie. Le jeu sera disponible à la vente sur le site de Maximum Entertainment Source : Communiqué de presse