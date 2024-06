Beyond Good & Evil 20e anniversaire devient enfin réalité ce 25 juin 2024 notamment sur Switch

Le site GamingTalker.it a pu récupérer la bande-annonce du jeu qu'on vous propose ici mais on vous invite à aller directement sur leur site pour les créditer de la prouesse technique avant que les vidéos ne soient mises en privé en attendant la vraie annonce officielle !Le jeu sortira sur Switch, mais on ne vous apprendra rien en disant que le jeu ne sera pas en 4K sur la console de Nintendo. Toutefois, on espère que la qualité graphique sera au rendez-vous car après tout, c'est un jeu qui a commencé à fuiter sur le Net en juin 2023.Voici quelques infos récupérées depuis la présentation officielle du jeu, quel plaisir de pouvoir retrouver Jade dès la semaine prochaine, de surcroit sur Switch !Plongez dans le monde merveilleux de Hillys en incarnant Jade, reporter d'action, pour enquêter sur les mystérieuses attaques d'aliens DomZ aux côtés de personnages hauts en couleur, comme son oncle adoptif Pey’j ou le valeureux Double H. Cette aventure épique est désormais disponible en 4K (ndlr, pas sur Switch donc !) à 60 images par seconde (ndlr, on en doute sur Switch mais on jugera le 25/06 !) avec des graphismes, des contrôles et un audio améliorés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique et la sauvegarde croisée.Explorez la planète Hillys et découvrez davantage sur le passé de Jade grâce à une chasse au trésor inédite. De plus, le jeu propose des récompenses exclusives, un nouveau mode speedrun et des succès mis à jour. Apprenez-en plus sur le développement du jeu et ses secrets dans la galerie du 20e anniversaire.Armée de son bâton dai-jo et de son fidèle appareil photo, Jade vous invite à explorer librement Hillys, combattre des créatures, infiltrer des zones dangereuses, résoudre des énigmes, jouer à des mini-jeux, participer à des courses de hovercraft et immortaliser toutes ces expériences en photo. Préparez-vous à plonger dans un mélange innovant de gameplay d'action et de scènes émotionnelles captivantes !C'est génial qu'Ubisoft, enfin, se décide à sortir ce titre qu'on n'espérait plus. 20 ans après sa sortie, Beyond Good & Evil fait partie de ces jeux mythiques de la génération GameCube, espérons que Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition ne nous décevra pas !Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Ubisoft, pour le moment seule la page anglaise est accessible en ligne Source : Ubisoft et GamingTalker.it , merci à Phoenix Eraser de notre serveur Discord pour la source italienne :)