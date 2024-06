PNCAST 175 : Retour sur un Nintendo Direct plein de surprises

Comment écouter le PNCAST ?

Nintendo avait annoncé qu'un Nintendo Direct viendrait nous donner de la visibilité sur le planning de sorties de la Switch en juin. Et c'est donc ce 18 juin 2024 que Big N nous a proposé une émission de 40 minutes au cours desquelles les infos ont été aussi intenses qu'intéressantes !On a donc organisé notre podcast pour revenir sur les temps forts de ce Nintendo, avec une première séquence consacrée aux news cool, un second segment consacré aux 4 annonces majeures de Nintendo, pour finir en beauté avec une salve de RPG dont on avait très envie de vous parler !Durant le PNCAST, on vous a parlé de la campagne de recrutement en cours sur PN qui nous a permis de découvrir TonioPN et Ceskal qui désormais signeront certains articles sur PN : vu ce que Nintendo a dévoilé lors du ND, la perspective d'une nouvelle machine en 2025 et les 135 ans d'Histoire de Nintendo qui peuvent nourrir nos colonnes, on a besoin de bras ! Rejoignez-nous !Retrouvez aussi ici notre bilan du Nintendo Direct du 18 juin 24 Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là N'hésitez pas à nous faire part d'un service de podcasts sur lequel nous pourrions ajouter le PNCAST pour le faire connaître du plus grand nombre !La version YouTube sera disponible bientôt :)Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Guiome et Kurogeek pour leur participation.