PN recrute : rejoignez l'équipe et propagez l'actu Nintendo à travers le monde francophone avec nous !

Êtes-vous le candidat idéal ?

Vous avez quelques heures libres par semaine pour écrire pour PN.

Vous êtes disponible régulièrement pour participer de manière active à la vie du site.

Vous avez une solide culture du jeu vidéo, notamment sur Nintendo mais on a aujourd'hui besoin d'une culture transverse notamment pour couvrir l'actualité du jeu indépendant.

Vous adorez écrire et aimeriez partager votre passion pour les jeux vidéo.

Vous avez une bonne maîtrise de l'orthographe et de la mise en forme du contenu.

Aujourd'hui, nous souhaitons renforcer l'équipe éditoriale de Puissance Nintendo avec des rédacteurs de nouvelles qui nous aideront à gérer le flot constant d'actualités. Chaque jour, des communiqués de presse affluent et une veille rigoureuse nous permet de repérer les sujets pertinents (ou moins !) à traiter pour informer les fans de Nintendo de ce qui se passe dans notre monde.Nous avons besoin d'aide pour traiter cette masse d'informations et la partager avec notre communauté. Et si c'était vous, le candidat idéal pour transmettre au monde l'actualité Nintendo avec nous ?Avant de prendre du temps pour compléter notre formulaire de prise de contact dédié à cette opération de recrutement, merci de vous assurer que vous cochez bien toutes ces cases :PN fonctionne grâce à une équipe de bénévoles passionnés, partageant chaque jour leur amour pour Nintendo avec les lecteurs. Nous aimons aussi nous retrouver en ligne pour jouer et discuter, formant comme une famille. Aujourd'hui, nous avons besoin de renforts pour faire face à l'afflux constant de nouvelles à traiter et surtout à l'afflux de nouvelles à venir !Alors ? Convaincu de nous rejoindre ? Si vous êtes intéressé par cet engagement... militant, ouvrez ce formulaire dans un nouvel onglet (recommandé sur mobile) ou complétez ce même formulaire ci-dessous :Un grand merci à ceux qui prendront le temps de postuler, nous étudierons toutes les candidatures avec soin !