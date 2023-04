Recrutement Recrutement

[Annonce] Recrutement de testeurs ! Oyez ! Oyez ! Chère communauté de PN, nous recherchons de nouveaux bénévoles pour tester les centaines de jeux qui sortent chaque année !

A toi qui lis ces lignes, sache que ton site d’actualité préféré a besoin de toi pour continuer à se développer. Comme tu t’en doutes, le fonctionnement de PN est 100% bénévole. Dans les coulisses on est à l’affût, matin, midi, soir, et même le week-end ! On cherche de l’actualité et on teste de nombreux jeux pour partager notre passion à toute la communauté ! Aujourd’hui, on recherche justement des nouveaux testeurs, testeuses, testeurices !