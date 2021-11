[Recrutement] Rejoignez-nous : on recherche des rédacteurs de news et des testeurs de jeux !

Êtes-vous le candidat idéal ?

Vous êtes décidé ? Alors postulez dès maintenant !

Ces 200 sujets qui n'ont pas pu être traités par l'équipe de Puissance Nintendo, c'est dire si s'occuper des news Nintendo est un marathon, une longue course de fond... sans fin ! Pour accompagner la production de contenu du site, nous organisons une nouvelle campagne de recrutement, pour rejoindre les bénévoles de PN en place et les aider dans cette mission difficile mais ô combien enthousiasmante !Au printemps, sous l'égide de Kurogeek, une nouvelle équipe de testeurs a été recrutée, et d'ailleurs nous renforçons actuellement le pôle Tests de façon à répondre à la demande importante de la part des studios et des éditeurs qui souhaitent offrir de la visibilité à leurs jeux, tout en dotant PN d'une base incroyable de tests que vous pouvez découvrir presque chaque jour sur PN. Si ce rôle de testeur vous intéresse, merci de contacter Kurogeek directement sur Discord Avec cette news, nous souhaitons vous présenter la fonction de Newsmaker, c'est-à-dire de rédacteur de news, pour nous aider à faire face aux nombreuses actualités qui tombent chaque jour, soit par voie de communiqué de presse, soit par la veille que nous réalisons presque heure par heure pour rapidement déceler les sujets brûlants du moment.Intéressé ? Voici plus de détail sur les profils que nous recherchons et surtout comment nous transmettre votre candidature.Participer à la vie d'un site Internet est une activité qui demande du temps, parfois beaucoup de temps. Merci de vous assurer d'avoir quelques heures disponibles chaque semaine pour nous aider ! Nous demanderons désormais aux rédacteurs de s'engager dans leur participation à la vie du site, en fonction du temps que vous serez prêt à accorder à PN, avec une préférence pour des créneaux de 2 heures au cours desquels vous pourrez vous concentrer sur votre participation à PN.Voici les conditions auxquelles répondre pour postuler :- Avoir quelques heures libres par semaine pour consacrer du temps à la rédaction de contenu pour PN- Vous pourrez être disponible de façon régulière, pour participer activement à la vie du site- Vous avez une certaine culture du jeu vidéo (par exemple, être incollable sur l'histoire de Nintendo, sur les chiffres de vente de chaque jeu Pokémon, de pouvoir lister tous les jeux indépendants de type roguelite parus la 3e semaine de février 2020, etc)- Vous éprouvez beaucoup d'intérêt pour le secteur du jeu vidéo en général- Vous "aimez" écrire et parler de votre passion pour le jeu vidéo- Vous "savez" écrire (orthographe, mise en forme du contenu)Voilà déjà 10 ans que PN est revenu à un mode de fonctionnement entièrement bénévole, avec une équipe qui partage sa passion pour Nintendo au quotidien avec ses lecteurs, et qui prend plaisir à se retrouver en ligne pour jouer ensemble, ou aussi pour discuter. Une grande famille qui s'agrandit, donc, mais qui est consciente des attentes des lecteurs et a besoin de renforts pour faire face au grand nombre de sujets à traiter au quotidien !Merci de copier-coller ces quelques lignes dans un mail et de prendre quelques minutes pour les compléter avec ce qui nous permettra de mieux vous connaître :- Votre nom et votre prénom :- Votre âge :- Votre pseudo sur le forum de PN :- Votre pseudo sur notre Discord :- Votre ville :- Votre profession actuelle :- Votre console préférée :- Votre genre de jeux préféré :- Votre jeu préféré :- A quoi jouez-vous en ce moment :- Quels seraient les créneaux dans la semaine (jour et horaires) où vous seriez disponible à 100% pour PN :Et vous ajouterez à cela un petit texte de présentation et de motivation où vous nous expliquerez pourquoi on devrait retenir votre candidature et pas celle d'un autre ! Si vous avez déjà écrit pour d'autres sites, n'hésitez pas à transmettre un exemple d'article dont vous êtes fier et qui pourra nous convaincre de vous accueillir. Soyez en tout cas irréprochable dans votre mail, sans faute et avec tout ce qu'il faut pour convaincre !Une fois que vous avez préparé tout ça, bien présenté votre mail pour qu'on le lise avec facilité et plaisir, vous pouvez l'envoyer à xavier@p-nintendo.com ! Une réponse sera apportée à toutes les candidatures !