Bilan du Nintendo Direct : à plus de 7 ans, mamie Switch en a encore sous le capot !

Un Nintendo Direct très attendu

Nintendo Direct du 18/06/2024

Nous, on commence notre bilan avec Metroid Prime 4

Metroid Prime 4: Beyond - Sortie en 2025 ! (Nintendo Switch)

Yes, encore un Zelda : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Un autre RPG inattendu : Mario & Luigi : L'épopée fraternelle

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle - Sortie le 7 novembre (Nintendo Switch)

Un nouveau Mario Party avec Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree - Premier aperçu (Nintendo Switch)

Alerte remake avec Donkey Kong Country Returns HD

On mentionne les deux prochaines sorties Switch

Un détour par Nintendo Switch Online : Perfect Dark est disponible !

Perfect Dark et bien d'autres arrivent dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel !

Et sans transition ou presque... On passe aux éditeurs tiers !

Des remakes et remasters en veux-tu, en voilà !

Attention, direction artistique exceptionnelle

Des mises à jour gratuites, disponibles maintenant

Des jeux en veux-tu, en voilà !

Une fin d'année plus que réjouissante pour la Switch

27 juin 2024 : Luigi's Mansion 2 HD

18 juillet 2024 : Nintendo World Championships NES Edition

26 septembre 2024 : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

17 octobre 2024 : Super Mario Party Jamboree

7 novembre 2024 : Mario & Luigi : L'épopée fraternelle

16 janvier 2025 : Donkey Kong Country Returns HD

2025 : Metroid Prime 4 Beyond

Annoncé pas plus tard qu'hier , le Nintendo Direct avait déjà été confirmé par Shuntaro Furukawa dès le mois dernier , à la sortie de la conférence avec les investisseurs au cours de laquelle Nintendo a présenté un des meilleurs bilans de son Histoire . Autant dire que cela fait donc un mois qu'on élabore des hypothèses, qu'on dessine des calendriers, dans l'attente d'une communication officielle de la part de Nintendo sur le calendrier de sorties de sa console star des années 2020 : la Nintendo Switch.Ce mardi 18 juin marque donc une rupture, car maintenant on sait comment Nintendo entend accompagner la Switch pour ses derniers mois d'existence comme seule et unique console hybride de Nintendo. 2025 sera l'année de la prochaine génération de consoles, et il nous fallait donc un peu de carburant pour faire avancer le vaisseau Switch jusque-là.Jusqu'à cette après-midi, il faut reconnaître que le calendrier 2024 était des plus vides : après la sortie de Nintendo World Championships NES Edition le 18 juillet, à vrai dire, on n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Difficile pour un site comme PN de faire l'actualité avec rien, on admet donc qu'on attendait énormément du Nintendo Direct d'aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçu !C'était pour nous le "one more thing" cher à une autre marque et que Nintendo lui a emprunté si souvent pour conclure ses propres événements : une bande annonce exceptionnelle de Metroid Prime 4. C'était beau, c'était dynamique, c'était intense, c'était riche, c'était angoissant. En l'espace d'une minute, on a oublié les 5 dernières années de rendez-vous manqués et d'absence d'informations, avec 3 nouvelles données-clés :- Une sortie en 2025- Un titre : Metroid Prime 4 Beyond- Une première séquence de gameplayEt le tout rassure. A notre avis, Metroid Prime 4 sera le jeu cross-gen de la Switch vers la Switch 2. Tout porte à croire que Samus jouera le rôle inestimable que Link avait joué avec Breath of the Wild en 2017. Mais Tears of the Kingdom venant tout juste de sortir (c'était il y a un an à peine, c'était hier !), il semblait difficile de faire porter la sortie de la prochaine génération à un Zelda. Metroid Prime, une licence adulée par les joueurs américains comme on a pu l'entendre depuis le Nintendo New York City Store aujourd'hui, une licence aussi apprécie par de nombreux fans européens, peut tout à fait prétendre au rôle de catalyseur pour booster les ventes de la console dès son lancement.A lire aussi : Nintendo dévoile la 1e bande-annonce de Metroid Prime Beyond En tout cas, joli coup de la part de Nintendo qui, depuis un mois, rappelle qu'on ne parlera que de jeux Switch, alors qu'en parallèle dans nos coeurs le projet Metroid Prime 4 avait déjà basculé sur Switch 2. Il n'en était donc pas le cas, et on trouve que c'est malin de dire au revoir à la Switch avec le jeu qui permettra à une nouvelle histoire de commencer avec la Switch 2 !Quelle belle surprise là encore avec la présentation d'un jeu dont le style graphique n'est pas sans rappeler le remake de Link's Awakening sur Switch. Intitulé The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ce jeu ne propose pas d'incarner Link, mais Zelda. Vous avez bien lu : pour la première fois dans l'histoire de la saga, Zelda sera l'héroïne de l'aventure.Il faut dire qu'elle n'a pas trop le choix, puisque Link, comme de nombreux habitants d'Hyrule, a purement et simplement disparu, enseveli dans une sorte de brèche d'anti-matière. Mais faire de Zelda un personnage jouable ne pouvait pas consister en lui confier une épée et un bouclier en lui disant "allez vas, fillette". Non : Eiji Aonuma, éternel Producer de la franchise, a imaginé avec ses équipes un système de Sceptre de Tri remis à Zelda par la fée Tri, qui lui permet de créer des échos, c'est-à-dire de reproduire des objets divers.A lire aussi : les premières images de Zelda: Echoes of Wisdom Ces objets permettront à Zelda de surmonter toutes les difficultés qui se mettront en travers de son chemin, qu'il s'agisse d'énigmes pour franchir un lieu, ou d'une méthode pour se débarrasser d'un ennemi. Le tout a l'air très joli, avec des dizaines d'échos à trouver dans Hyrule, et donc la possibilité de franchir un obstacle de dizaines de façons différentes. C'est malin, c'est frais, et c'est beau.The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira exclusivement sur Switch le 26 septembre 2024, et pour l'occasion Nintendo commercialisera une édition collector de la Nintendo Switch Lite aux couleurs du jeu :On va rester un peu dans le monde merveilleux du RPG avec l'annonce de Mario & Luigi L'épopée fraternelle. Ce RPG, qui s'inscrit dans la pure tradition des Mario et Luigi, sortira le 7 novembre 2024 sur Switch, avec une direction artistique assumée (comprenez par-là différente !).Honnêtement, la bande-annonce se suffit à elle-même pour le moment car on n'a pas plus d'informations de la part de Nintendo au sujet de ce nouveau RPG des frères Mario : Mario et Luigi se retrouvent transportés dans un nouveau monde, où seule leur alliance leur permettra de se sortir des situations les plus difficiles.A lire aussi : Nintendo présente Mario & Luigi : L'épopée fraternelle La direction artistique, on l'a dit, est ici très différente de ce que nous avions l'habitude de trouver dans la série des Mario et Luigi : il semblerait que Nintendo ait opté pour un style plus cartoon, assez réussi. En vrai, on en saura plus rapidement, puisque le jeu sort déjà le 7 novembre prochain !Vous avez comme nous appris un nouveau mot aujourd'hui : "jamboree" designer une grande fête ou un rassemblement festif, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et c'est justement tout le mal qui nous attend dans Super Mario Party Jamboree, on avouera donc que le titre est plutôt bien choisi.Si on passe comme ça sans transition du RPG au party-game, c'est parce que Nintendo, c'est ça : la capacité à enrichir son catalogue avec des classiques instantanés, dans des genres très variés. Le jeu sortira sur Switch le 17 octobre 2024, entre The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et Mario & Luigi : L'épopée fraternelle. Autant vous dire que la fin d'année va être un peu dure pour nos porte-feuilles, Qreamy ne manquera pas de nous le rappeler dans ses prochains Guides des sorties du mois !Vous avez besoin d'arguments pour vous laisser tenter par ce nouveau party-game concocté par les équipes de Nintendo : 110 mini-jeux, 5 nouveaux plateaux avec en plus le retour d'autres plateaux d'anciens jeux de la série, un mode en ligne jusqu'à 20 joueurs appelé Koopathlon qui promet de franches compétitions amusantes.A lire aussi : 110 mini-jeux annoncés pour Mario Party Jamboree Misant à fond sur la détection de mouvement permise par les détecteurs surpuissants des Joy-Cons, Super Mario Party Jamboree viendra surfer sur une vague largement maîtrisée par Nintendo au niveau des party-games de la Switch, avec Mario comme ambassadeur du fun multijoueur sur la console !Ca manquait un peu de jeux de plate-forme dans ce début de retour sur le Nintendo Direct, alors parlons maintenant de Donkey Kong Country Returns HD. On est ravi là encore que Nintendo ait choisi ce titre paru sur Wii en 2010, qui avait déjà fait l'objet d'un remake sur Nintendo 3DS, pour accompagner la fin de vie de sa Switch !Le scénario classique du jeu tourne autour d'un sinistre vol de bananes que Donkey Kong et Diddy Kong n'entendent pas laisser impuni : ils se lancent à la poursuite des des voleurs, la Tribu Tiki Tak, dans un jeu de plateforme incroyable déjà à l'époque sur Wii !A lire aussi : DK revient dans Donkey Kong Country Returns HD Le jeu comptera 80 niveaux dans 9 mondes, comprenant d'ailleurs les nouveaux niveaux ajoutés ensuite dans la version 3DS. Quatre-vingts niveaux de folie avec des tonneaux, des fusées et évidemment Rambi le rhinocéros. Mais un peu de patience pour ce jeu, faute de place au calendrier 2024, Nintendo nous donne rendez-vous le 16 janvier 2025 pour ce Donkey Kong Country Returns HD !On va rapidement parler des deux prochaines sorties Nintendo de cet été : le 27 juin, c'est au tour de Luigi's Mansion 2 HD de venir hanter nos consoles, et on a hâte de retrouver ce jeu dont la version 3DS nous avait tant épatée. Nintendo n'a guère consacré de temps au titre dans son Direct, c'est dire si, de son point de vue, tout a déjà été fait pour donner assez de lumière à son hit estival !Le second jeu de l'été est un OVNI : Nintendo World Championships NES Edition. Le jeu sera proposé dans le cadre d'une version collection maintenant épuisée sur le Nintendo Store mais aussi en version numérique ou simple, mais une nouvelle vidéo nous a permis de mieux comprendre le but du jeu. Il est finalement assez simple : on va jouer à speed-runner des jeux NES. 150 challenges nous attendent, comme par exemple finir Super Mario Bros le plus rapidement possible !A lire aussi : quelques détails sur Nintendo World Championships NES Edition Une fonctionnalité rarement évoquée jusqu'ici est le mode Tournois de Survie, au cours duquel on jouera contre les données Ghosts de joueurs du monde entier. C'est assez malin pour garantir aux joueurs d'avoir un nombre d'adversaires virtuels toujours important, trop de jeux n'ont pas pu exploiter leur mode "en ligne" par manque de participants disponibles au même moment. Encore faudra-t-il que les joueurs soient suffisamment nombreux pour alimenter leur ghost en records à battre ! Nintendo World Championships NES Edition sort le 18 juillet 2024, c'est presque demain !Quelle belle surprise ! Elle est certes réservée aux abonnés Nintendo Switch Online, parfois même à ceux qui ont souscrit le Pack additionnel donnant accès au catalogue Nintendo 64. En effet, Nintendo a annoncé la disponibilité d'un jeu Rare : Perfect Dark. Et le jeu est disponible maintenant. Mais que faisons-nous à taper ce compte-rendu alors qu'il y a Perfect Dark sur Switch (enfin, on se comprend !) ?A lire : Perfect Dark débarque sur la N64 de Nintendo Switch Online Nintendo a communiqué sur la sortie de 3 autres jeux sur le service : toujours sur Nintendo 64, Turok Dinosaure Hunter viendra nous rappeler qu'à l'époque on savait sursauter pour de vrai. Pour les abonnés NSO, la version The Legend of Zelda: A link to the Past Four Swords ainsi que Metroid Zero Fusion sont par ailleurs ajoutés au service.On va profiter de cette petite parenthèse pour glisser l'annonce d'une mise à jour de Nintendo Switch Sports pour cet été : le basket ball fait son arrivée comme discipline disponible dans NSSm avec différents modes comme le "2 contre 2" (d'ailleurs jouable en ligne !) et le mode "le défi 3 points".On a fait le tour des annonces de Nintendo : Metroid, Zelda, Mario, Donkey Kong... Ils sont tous là ou presque pour accompagner la Switch dans ses derniers mois d'une carrière exceptionnelle. Avec un parc installé de 141,32 millions au 31 mars 2024, les éditeurs tiers sont nombreux à vouloir toucher un public aussi large.C'était peut-être sans compter sur la capacité de Nintendo à continuer à alimenter sa propre console avec ses propres licences maison (finalement le planning de fin d'année laisse peu d'oxygène aux autres éditeurs), mais toujours est-il que le planning de sortie côté tiers est assez dense lui aussi.Au cours du Nintendo Direct, 25 jeux ont ainsi été évoqués. On ne parlera pas de tous ici, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler plus en détail dans les prochains jours, mais on citera tout de même certains projets qui ont particulièrement retenu notre attention !Il n'y a pas que Nintendo qui fait du recyclage de ses plus anciens jeux. Un certain Capcom est assez fort dans le domaine, et on a deux exemples pour le prouver ! On commence avec MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, une compilation de 7 jeux de combat et d'action qui proposera du jeu en ligne avec des classements mondiaux, un mode entrainement, un mode spectateur, et de quoi assouvir son côté nostalgeek avec un juke-box pour en écouter les musiques et un musée pour en découvrir des illustrations. On n'a pas de date de sortie pour le moment.Autre remake Capcom : Ace Attorney Investigations Collection. C'est une compilation de deux spin-offs de la série , avec en plus un jeu qui n'était jamais sorti en dehors du Japon et qui sera donc disponible en Occident pour la première fois. Il sort le 6 septembre 2024.Ne soyons pas trop sévères avec Capcom, car il n'est pas le seul à faire du neuf avec du vieux : le Nintendo Direct nous a permis de retrouver Dragon Quest I+II et III dans des versions HD-2D remakes signées Square-Enix . On aime ou on n'aime pas, mais la musique du jeu ne devrait laisser personne indifférent : enregistrée par l'orchestre philharmonique de Tokyo, la sortie de ces 3 jeux est l'occasion pour les fans de refaire la trilogie d'Elric en entier, sur Switch ! Un beau cadeau qui sortira en plusieurs temps : le 14 novembre pour Dragon Quest III HD-2D Remake, et en 2025 pour Dragon Quest I+II 2D-HD Remake.En fait, la palme du portage revient très largement à Square Enix : l'éditeur a aussi annoncé la sortie du remake de Romancing SaGa 2 , le 24 octobre 2024 sur Switch. Le titre devrait toujours aussi plaire aux fans de jeux de stratégie comme Age of Empires ou Civilization, car son but consiste à faire évoluer son empire à travers plusieurs générations. On termine cette énumération de portages avec l'annonce de la sortie de Fantasian Neon Dimension, qui après être sorti sur Apple Arcade, sortira maintenant sur consoles dont la Switch.Il y a parfois au détour d'une séquence des jeux qui vous font poser les yeux quelques secondes sur ce que vous êtes en train de voir. Et soudain, vous vous surprenez à regarder attentivement la séquence sous vos yeux. On ne parle pas de Metroid, non, mais de MIO: Memories in Orbit, qui plus est un jeu français développé par Douze Dixièmes, qui sera édité par Focus Entertainment. La touche graphique proposée pour ce jeu est vraiment magnifique, et on a hâte de revoir le jeu avant sa sortie en 2025. Bravo les artistes, on va suivre ce jeu de près !A lire aussi : MIO: Memories in Orbit annoncé pour 2025 sur Switch Dans la famille des jeux très originaux que l'on a découverts durant le Nintendo Direct, citons aussi The Hundred Line -Last Defense Academy- des créateurs de Dangaronpa. Le but du jeu ? On dispose de 100 jours pour repousser les ennemis, en rejoignant 15 lycéens appelés à rejoindre la Last Défense Academy. Que tout cela a l'air bien mystérieux, avec ses joies et ses peines, et peut-être, qui sait, la liberté au bout des 100 jours ? Il faudra attendre jusqu'en 2025 pour s'essayer à ce titre.On va signaler deux mises à jour annoncées lors du Nintendo Direct et qui sont disponibles dès maintenant. La première concerne Disney Illusion Island, avec "Mystère à Monoth" que les possesseurs du jeu peuvent découvrir dès maintenant.Seconde annonce, qui avait fuité à l'insu du plein gré du studio de développement du jeu : elle concerne Among Us. Le nouveau rôle de Tapageur est maintenant disponible dans le jeu à l'occasion de la mise à jour disponible aujourd'hui . Ca va encore s'accuser à tort mais souvent à raison dans les SessionsPN, rejoignez-nous sur notre Discord pour ne pas manquer la prochaine !Bien d'autres jeux ont été abordés dans le Nintendo Direct, parfois de manière furtive, mais parfois aussi de manière plus étendue. C'était le cas de Stray, un jeu qui nous intrigue depuis qu'on l'a découvert puisque vous y incarnez un chat qui se retrouve séparé de sa famille et doit ensuite survivre seul dans des environnements qu'il ne connaît pas. Le jeu, déjà disponible sur d'autres plateformes et plébiscité, est très attendu sur Switch et on espère que le downgrade graphique ne sera pas trop difficile à vivre. En tout cas, on a un truc avec les jeux qui permettent de jouer avec des chats, donc on le met directement sur notre watch-list, celui-ci.A lire aussi : découvrez Stray, le jeu qui a du chat ! On passera un peu plus vite sur les jeux de Farm comme Tales of the shire: A the lord of the ring game ou Farmagia de Marvelous Europe. Ce dernier aura même droit à une édition limitée, aussi bien sur PS5 que sur Switch, avec bande originale sur CD, et livret d'illustrations de 96 pages.Si vous êtes fan de RPG, vous surveillez les sorties de Faigy Tail 2 et de Fantasian Neo Dimension et de Darkest Dungeon II. Si vous cherchez de l'aventure c'est plutôt Phantom Brave: The Lost Hero, Funko Fusion, ou bien sûr LEGO Horizon Adventures que vous pourriez apprécier : le Direct n'a vraiment pas manqué de diversité dans l'offre mise en avant sur la console de Nintendo.Ce Nintendo Direct du 18 juin 2024 a surpassé toutes nos attentes, offrant aux fans de la Switch une myriade d'annonces et de jeux vraiment attrayants pour les mois à venir. Avec des titres majeurs comme Metroid Prime 4 Beyond, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, et Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, Nintendo montre qu'il a encore beaucoup à offrir pour sa console hybride vieillissante.Si on ne tient compte que des jeux édités par Nintendo, le calendrier de la fin d'année est assez épatant pour une console que l'on pensait moribonde hier matin encore :Il pourrait rester une petite place pour une sortie début décembre d'un jeu encore qui n'aurait pas été annoncé, mais on a aussi eu des années sans sortie en décembre pour boucler l'année. Mario & Luigi sera-t-il votre jeu de Noël cette année ?