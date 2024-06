[Nintendo Direct] Stray sort ses griffes sur Nintendo Switch

Stray - Announcement Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les studios BlueTwelve Studio et Annapurna Interactive profitent du Nintendo Direct de Juin pour annoncer officiellement le portage de Stray sur Nintendo Switch. Le jeu made in Montpellier sorti sur consoles next-gen il y a bientôt 2 ans sera porté sur la console de Nintendo comme le révèlent les premières images du trailer de 36 secondes.Cette bande annonce nous dévoile une alternance de cinématiques et scènes in game ou l’on retrouve notre courageux chaton roux.Notre héros tentera de survivre dans un monde post apocalyptique ou les humains ont disparus au profit des robots. Doté d’une direction artistique léchée, Stray s’est illustré en ayant remporté le prix remportant le prix du meilleur jeu indépendant de l'année lors des Games Awards 2022.Nul doute que les possesseurs de Nintendo Switch seront attentifs à la qualité du portage en espérant que le downgrade technique soit maitrisé.Voici la bande-annonce de Stray :Stray est annoncé pour l’hiver 2024 sur Nintendo Switch.