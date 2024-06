News The Hundred Line -Last Defense Academy- (Switch)

[Nintendo Direct] The Hundred Line -Last Defense Academy- Les créateurs de Dangaronpa dévoile leur prochain jeu : la Last Defense Academy devient le dernier bastion de l'humanité. News

Prévu pour début 2025, les créateurs de la saga Dangaronpa nous enchante avec ce trailer de leur nouvelle production. Entre mystères et scènes sanglantes et pleine de tensions, l'intrigue promet de nombreux rebondissements et tensions !