[Nintendo Direct] Ace Attorney Investigations Collection débarquera en français !

C'était l'opus manquant, celui qui empêchait le public français de disposer de l'intégralité des épisodes de Ace Attorney en français, et bientôt, il sera dans toutes les ludothèques ! Ace Attorney Investigations Collection vous propose d'incarner le célèbre procureur Benjamin Hunter dans de nouvelles enquêtes encore inédites en français.

Avec des nouvelles mécaniques de jeux, des épisodes qui ne sont jamais parus en Occident, des personnages emblématiques qui reviennent et des nouveaux qui feront leur apparition, le trailer diffusé pendant le Nintendo Direct du 18 juin a de quoi réjouir les fans des avocats de la série ! Le visual novel d'investigations proposera des phases d'enquêtes, de réflexions et de joutes verbales dans le tribunal.





Disponible sur Switch dès le 6 septembre 2024, l'attente sera longue pour les fans, mais vous pourrez patienter en jouant (ou rejouant) à la trilogie Apollo Justice !

Ace Attorney Investigations Collection - Reveal Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube