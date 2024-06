[Nintendo Direct] Les premières images Switch de LEGO Horizon Adventures

LEGO Horizon Adventures - Announce Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a confimé aujourd'hui dans son Nintendo Direct la sortie d'un nouveau jeu LEGO : Horizon Aventures que nous avions pu découvrir le week-end dernier lors des SGF24 ! Vous incarnerez la chasseuse de machines Aloy, dans différents niveaux très joliment réalisés, allant de forêts denses, aux creusets infernaux remplis de lave.Vous devrez utiliser différents gadgets pour parvenir à vaincre les machines (vos ennemis, en gros), comme des bombes gravitationnelles, aspirant les environs lorsqu'elles explosent, ou encore des bottes explosives.L'aventure vous permettra de débloquer différentes tenues pour personnaliser l'apparence d'Aloy, ainsi que de rebâtir son foyer en y ajoutant ou modifiant divers bâtiments.La réalisation du jeu promet du velours pour les yeux, avec des décors soignés, une très jolie lumière, et des boss redoutables et nombreux. Le jeu proposera également un mode multijoueur co-op en local ou en ligne, pour casser de la brique entre amis, et sa sortie est prévue au courant de l'hiver 2024 !