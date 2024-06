[SGF2024] Lego Horizon Adventures annoncé

Lego Horizon Adventures Cinematic Trailer | Summer Game Fest 2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous aimez le jeu vidéo, impossible de ne pas connaitre au moins de nom l'une des licences phare de Sony de ces dernières années, à savoir Horizon, dont 3 jeux sont sortis depuis son premier opus en 2017.Cette saga mettant en scène Aloy dans un action aventure à l'univers envoûtant, peuplée d'étranges créatures mécaniques s'apprête à être parodié dans un jeu Lego, qui à la surprise générale sortira sur Switch en plus de la PS5 en day-one lors des prochaines fêtes de fin d'années.Développé par Studio Gobo, le jeu nous propose d'incarner la minifigure d'Aloy mais pas que, gageons que l'aventure nous proposera d'incarner moult personnages tous plus déjantés les uns que les autres à l'instar de l'homme sandwich aperçu mis en avant dans le trailer d'annonce.Fidèle à l'image de la saga, Lego Horizon Adventures, s'annonce comme un plateformer action dans l'univers du jeu de Guerilla, ou l'humour et la dérision risquent d'être omniprésents avec toujours les gags à bases de saucisses fidèles aux jeux vidéo mettant en scène les petites briques Danoises.